Frankrijk heeft zaterdag voor het eerst meer dan tienduizend besmettingen met het coronavirus gemeld. Met 10.561 nieuwe gevallen stijgt het totale aantal vastgestelde besmettingen in het land naar 373.911.

Het vorige dagrecord (9.843) was slechts twee dagen oud. Het dagelijkse gemiddelde van september ligt momenteel op 7.776. In augustus lag het dagelijkse gemiddelde nog op 3.003.

Het aantal besmettingen in Frankrijk stijgt snel om meerdere redenen. Niet alleen worden er meer coronatests afgenomen, maar worden ook de coronamaatregelen in het land minder goed nageleefd.

Uit de dagelijkse update van het Franse ministerie van Volksgezondheid blijkt ook dat in de afgelopen week 2.432 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Van die groep worden er 417 behandeld op de intensive care.

Het dodental is in de afgelopen 24 uur met zeventien gestegen naar 30.910. Frankrijk staat op de zevende plek van landen met de meeste coronasterfgevallen. In Europa zijn alleen in het Verenigd Koninkrijk (41.712) en Italië (35.603) meer personen overleden aan COVID-19.

Extra maatregelen vanwege toename besmettingen

De Franse autoriteiten hebben vanwege de negatieve ontwikkeling van de cijfers besloten om extra maatregelen te treffen. Premier Jean Castex maakte vrijdag bekend dat bepaalde groepen in aanmerking komen voor versnelde coronatests.

Daarnaast krijgen de lokale autoriteiten meer bevoegdheden zodat ze indien nodig adequater kunnen reageren op lokale uitbraken. Zo mogen ze bijvoorbeeld de sluitingstijden in de horeca vervroegen.