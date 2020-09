De GGD Haaglanden gaat het bron- en contactonderzoek voortaan op een 'risicogestuurde werkwijze' uitvoeren. Werknemers bellen voortaan nog wel de positief geteste personen en kwetsbare personen in diens omgeving, maar inwoners met een lager risicoprofiel moeten door de coronapatiënt gebeld worden.

Zij krijgen nog wel een schriftelijke melding van de GGD.

Reden voor de wijziging van de werkwijze is het snel oplopende aantal besmettingen in de regio. Vorige week werden in totaal 779 nieuwe ziektegevallen gemeld, terwijl dat aantal in voorgaande weken rond de 400 schommelde. Vrijdag ging het om 222 nieuwe besmettingen binnen één etmaal.

Begin augustus stapten de GGD's in Rotterdam en Amsterdam al over op de aangepaste werkwijze. In beide regio's worden al wekenlang de grootste aantallen nieuwe besmettingen waargenomen en de GGD's kampten dan ook met een capaciteitsgebrek, en mogelijk overwerkt personeel.

Beide GGD's zijn sindsdien weer langzaamaan teruggekeerd naar de oude werkwijze. In Amsterdam is nog niet duidelijk of het bron- en contactonderzoek weer volledig op het oude niveau zit, maar Rotterdam-Rijnmond meldde deze week weer volledig het contactonderzoek in handen te hebben.