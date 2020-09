Regionale maatregelen zijn nodig als het aantal nieuwe coronabesmettingen in grote steden blijft stijgen. Daarvoor waarschuwt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, zaterdag in een interview met het AD.

"Er zijn diverse clusters rond studenten. Zij beginnen weer met hun studiejaar, bouwen veel contacten op. Maar dat kan nu even niet", aldus Van Dissel. Als oplossing suggereert hij dat studentensociëteiten en horeca in de avond eerder dichtgaan. "Beperking van het aantal sociale contacten, zulke maatregelen hebben dan effect."

Bij de laatste wekelijke RIVM-update steeg het aantal nieuwe besmettingen met 5.427, ruim 1.800 meer dan een week eerder. Dagelijks komen de meeste nieuwe positieve tests uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Delft.

Het reproductiegetal (R) steeg daarbij van 0,99 naar 1,17. Wat betekent dat elke besmette persoon gemiddeld meer dan één andere aansteekt.

Toch ziet Van Dissel ziet geen landelijke lockdown aankomen. "Waarom zou Drenthe moeten meedoen met een maatregel die nodig is in de Randstad? Dat wil je voorkomen. In het voorjaar moesten we met een mokerslag de medische crisis bestrijden, dat is nu anders."

Overigens legt Van Dissel de schuld van de snelle toename van besmettingen niet alleen bij bij studenten. "Uit ons gedragsonderzoek blijkt dat negen op de tien mensen met klachten nog naar buiten gaat. Dat is gewoon riskant."

Daarbij gaf Van Dissel eerder aan dat het aantal jonge coronapatiënten in verhouding waarschijnlijk niet is toegenomen, maar dat zij beter in beeld zijn omdat er meer getest wordt.