Het is zeker niet onmogelijk om deze dagen een coronatest in te plannen, vertelt een woordvoerder van de koepelorganisatie GGD GHOR in gesprek met NU.nl. Donderdag schreven meerdere media dat bij slechts vier van de honderd locaties voldoende plek voor een coronatest was, maar volgens de organisatie ging het om een momentopname.

Later op de dag zou het beeld al anders zijn geweest. Volgens de woordvoerder moet een belangstellende ook een beetje geluk hebben met het tijdstip waarop diegene belt.

"Wij moeten 180.000 tests per week inplannen en kunnen beperkt vooruitkijken. Een paar keer per dag komen op alle locaties extra tijden vrij. Als die tijden zijn vergeven, moet op een later moment gewacht worden."

De woordvoerder legt uit dat als iemand vrijdagochtend belt, die mogelijk alleen kan kiezen uit vrije plekken tot en met zondagmiddag. Als diegene vrijdagmiddag opnieuw belt, kan die persoon mogelijk ook een afspraak maken voor de maandag.

GGD's zitten nog niet aan plafond, maar moeten wachten op ministerie

Overigens zouden de GGD's op dagelijkse basis meer personen kunnen inplannen. Maar de GGD's zijn door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd opschalingsplannen voorlopig in de ijskast te zetten. De testlaboratoria kunnen de grote hoeveelheid wattenstaafjes namelijk niet aan.

"Wij zitten nog niet aan ons plafond. Maar tests afnemen terwijl deze niet onderzocht kunnen worden, heeft ook geen zin", aldus de woordvoerder. De berichtgeving dat de GGD's 'vol zitten', wuift zij dan ook weg. "Dan konden de telefoonlijnen ook dicht. Op bepaalde momenten is het lastiger om een test in te plannen, maar het is absoluut niet onmogelijk."

Ministerie gaat samenwerking met buurlanden niet versneld intensiveren

Het ministerie probeert momenteel de testcapaciteit verder op te schroeven door hulp in te schakelen van Duitse testlabs en een bedrijf dat in de Benelux opereert. Momenteel gaat het om enkele duizenden tests per dag, terwijl het in Duitsland indien mogelijk om 44.000 tests per dag kan gaan.

Hoewel de GGD GHOR erkent dat de vraag naar coronatests momenteel het aanbod van vrije plekken overstijgt, gaat het ministerie de samenwerking met Duitsland niet sneller intensiveren. "Het uitbreiden gaat zo snel als het kan, meer valt daar niet over te zeggen."

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid erkende deze ochtend voor de camera's van de NOS dat er bij de testlabs sprake is van krapte. De Jonge wil eind oktober 70.000 coronatests per dag kunnen afnemen.