Frankrijk heeft in een etmaal tijd bijna tienduizend nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het aantal bevestigde besmettingen in het land steeg woensdag met 9.843, het grootste aantal sinds de uitbraak van COVID-19 in het land.

Sinds het begin van september nam het aantal besmettingen gemiddeld met 7.292 per dag toe. Vorige maand waren dat er gemiddeld nog zo'n drieduizend per dag.

Dat het aantal zodanig is toegenomen, is deels te wijten aan de grote hoeveelheid tests dat is afgenomen. Tegelijkertijd waarschuwen de Franse gezondheidsautoriteiten voor het steeds minder strikt naleven van de coronamaatregelen in het land.

Vooral jongvolwassenen zouden zich niet voldoende aan de maatregelen houden. Veruit de meeste besmettingen worden ook vastgesteld in deze leeftijdscategorie.

Hoewel het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care relatief klein blijft vergeleken met de piek in april, is er wel een stijgende lijn. Donderdag nam het aantal ziekenhuisopnames voor de twaalfde dag op rij toe.

Macron hoop dat nieuwe maatregelen niet te zwaar zijn

Het Franse kabinet komt vrijdag bijeen om te praten over de vele besmettingen. De Franse premier Jean Castex benadrukte eerder al dat de overheid alle scenario's openhoudt om het virus te stoppen, inclusief een nieuwe lockdown.

De Franse president Emmanuel Macron daarentegen zei te hopen dat de nieuwe maatregelen "niet te beperkend" zijn.