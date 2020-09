Als het onderzoek naar het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de University of Oxford snel wordt hervat, kan het potentiële vaccin voor het eind van dit jaar alsnog klaar zijn. Dat stelde CEO Pascal Soriot van AstraZeneca donderdag tijdens een bijeenkomst naar aanleiding van het tijdelijk stilleggen van het onderzoek. Dit is een van de vaccins waar de Europese Unie een deal voor heeft, mocht het succesvol door de tests komen.

Het onderzoek werd woensdag stilgelegd nadat een van de Britse proefpersonen mogelijk ernstige bijwerkingen ontwikkelde.

Mogelijk ontwikkelde de proefpersoon een acute ontsteking aan het ruggenmerg, maar het precieze ziektebeeld moet verder onderzoek nog uitwijzen. Ook is nog niet vastgesteld of de klachten een direct gevolg zijn van het potentiële vaccin.

Soriot benadrukt dat eerst een precieze diagnose gesteld moet worden bij de proefpersoon. Een onafhankelijk onderzoeksorgaan bepaalt vervolgens of het onderzoek kan worden hervat.

Hoelang dat precies gaat duren, is vooralsnog onduidelijk. Volgens de BBC kan dit besluit mogelijk al binnen enkele dagen komen.

Proefpersoon kan toevallig ziek zijn geworden

Op dit moment zit het potentiële vaccin in de derde fase van ontwikkeling. Dat betekent dat het middel op tienduizenden mensen wordt getest. Daarbij kan het voorkomen dat een van de deelnemers toevallig tijdens het onderzoek ziek wordt.

Dat benadrukte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag ook, die het tijdelijk stilleggen van het onderzoek een "wake-upcall in vaccinonderzoek" noemde. "Maar we moeten niet ontmoedigd raken. Deze dingen gebeuren", aldus Mike Ryan, expert noodsituaties van de WHO.

Het potentiële vaccin van AstraZeneca wordt door de WHO gezien als het meest veelbelovende. Voor de ontwikkeling van het vaccin kan worden voortgezet, moet echter worden uitgesloten dat de proefpersoon ziek is geworden door het vaccin.

De Europese Commissie sloot al een deal met AstraZeneca en hoopt 300 miljoen doseringen te ontvangen als het vaccin wordt goedgekeurd.