Een deel van het onderwijs- en zorgpersoneel met coronagerelateerde klachten krijgt tijdelijk voorrang bij het testen op het virus zodat ze niet meer onnodig dagenlang thuiszitten. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In het onderwijs gaat het om personeel in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. De minister meldt dat zij voorrang krijgen als het nodig is om te voorkomen dat kinderen geen onderwijs krijgen. De regeling telt niet voor medewerkers van de kinderopvang.

Ook een deel van het zorgpersoneel krijgt voorrang. Het gaat hierbij om medewerkers die zich onder meer niet kunnen laten vervangen door een collega en daarnaast essentieel zijn voor de patiënten- en cliëntenzorg en de continuïteit van zorg.

Hieronder vallen onder meer laboratoriummedewerkers, zzp'ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden. De voorrangsregel geldt niet voor personen die onbetaalde en informele zorg verlenen.

De GGD's zullen komende week kijken hoe het voorrangssysteem wordt ingericht. Er wordt onder meer onderzocht of in regionale ziekenhuizen fast lanes gecreëerd kunnen worden voor zorgmedewerkers.

Kabinet wilde aanvankelijk geen onderscheid maken

Het kabinet wilde lange tijd geen onderscheid maken tussen het testen van beroepsgroepen met coronagerelateerde klachten, maar ging naar aanleiding van zorgen uit de Tweede Kamer over personeelstekorten toch in gesprek met de GGD over de mogelijkheden.

Vanwege een tekort aan capaciteit in de laboratoria die tests analyseren en de groeiende vraag naar coronatests staan de teststraten van de GGD's onder druk. Het aantal testaanvragen ligt momenteel hoger dan wat de GGD's aankunnen, waardoor mensen langer moeten wachten op een afspraak en de bijbehorende uitslag.

De Jonge is bezig met het vergroten van de labcapaciteit. Hiervoor heeft hij onder meer afspraken gemaakt met drie partijen in het buitenland. Hij verwacht dat de capaciteitsproblemen begin oktober zijn opgelost. Pas als er meer labcapaciteit beschikbaar is, kan de testcapaciteit verder worden opgeschaald.

Nu kunnen dagelijks bijna 37.000 coronatests uitgevoerd worden. De minister hoopt dat dit er eind september 50.000 per dag zijn. Dat aantal moet een maand later zijn toegenomen tot 70.000. "Onzekere factor hierbij blijft overigens hoe de testvraag zich ontwikkelt", laat hij weten.