Ruim vijftig basisscholen hebben zelf commerciële coronatests ingekocht, omdat ze niet willen wachten op de GGD's, meldt Trouw donderdag.

De tests kosten 100 euro per stuk, maar zijn daarmee volgens de schoolbestuurders goedkoper dan een vervanger voor de klas zetten.

"Het is een simpele rekensom", zegt Geurt Morren van Ante, een koepel van tien basisscholen. "Een dag vervanging kost me zo'n 300 euro en deze test 100 euro. De leerkracht kan, als de test negatief is, de volgende dag direct weer aan het werk. Dat is veel minder ingrijpend voor de kinderen en ook de ouders zijn dolblij."

Een docent die zich via de normale route bij de GGD wil laten testen, moet soms 48 uur wachten voordat hij of zij aan de beurt is. Bovendien moeten ze daarna op de uitslag wachten. Bij een commerciële test kunnen leraren snel getest worden en 's avonds de uitslag krijgen. Bij een negatieve uitslag hoeft de klas niet naar huis gestuurd te worden.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, snapt de schoolbestuurders wel, maar zegt tegen de krant dat het onderwijsgeld daar niet voor bedoeld is. De PO-Raad ziet liever dat mensen met vitale beroepen voorrang krijgen bij de GGD's.