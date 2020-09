Bijna een op de drie Nederlanders voelde zich tijdens de coronacrisis emotioneel eenzaam. Daarmee missen nu relatief meer mensen een hechte band met anderen dan eerdere jaren, blijkt uit het donderdag gepubliceerde rapport Welbevinden ten tijde van corona van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Voor het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de coronacrisis zijn tussen 6 en 28 juli ruim tweeduizend panelleden van zestien jaar of ouder ondervraagd.

Bijna 29 procent van de respondenten liet weten emotioneel eenzaam te zijn. In 2019 lag dat percentage nog rond de 21 procent.

Vrijwel in elke leeftijdsgroep nam het aandeel ondervraagden met dit gevoel toe, maar de groei was het sterkst bij personen van 75 jaar en ouder. Volgens het SCP komt dit mogelijk doordat vooral bij die groep het intieme contact werd beperkt door de coronamaatregelen.

Het aandeel dat zich sociaal eenzaam voelt, oftewel een gebrek aan sociale contacten en een betrokken sociaal netwerk heeft, is met 33 procent gelijk gebleven. Ook tijdens de lockdown waren er mogelijkheden om via (video)bellen of sociale media met anderen in contact te blijven, denkt het SCP.

Nederlanders geven hun leven een 7,3

De respondenten werden ook gevraagd hun leven een rapportcijfer te geven. Met een 7,3 is het gemiddelde cijfer niet significant lager dan eerdere jaren. Het SCP vermoedt dat dit mede komt doordat begin juli de coronamaatregelen net versoepeld waren.

Veel ondervraagden ervoeren de coronatijd als "lastig", "zwaar" en "pittig". Ook waren ze onzeker over het verloop van de crisis en bang voor de gevolgen. Maar er waren ook positieve geluiden. Zo noemden de respondenten het een "bijzondere tijd" en ervoeren sommigen meer rust op straat en bij zichzelf, ook omdat veel activiteiten niet doorgingen en het woon-werkverkeer wegviel.