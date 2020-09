Het onderzoek naar het potentiële coronavaccin van de Universiteit van Oxford en AstraZeneca is stilgelegd. Een van de deelnemers had een "mogelijk onverklaarde ziekte". Wat betekent dit voor het onderzoek?

AstraZeneca heeft niet bekendgemaakt welk ziektebeeld de deelnemer heeft. Het vaccin van de Universiteit van Oxford en AstraZeneca zit op dit moment in onderzoeksfase 3. Dit betekent dat het vaccin op dit moment in verschillende landen bij tienduizenden mensen wordt getest.

In deze fase wordt bekeken of het vaccin besmetting met het coronavirus voorkomt en of het vaccin veilig is. Over dit laatste zijn nu dus vraagtekens ontstaan.

Komt de ziekte door het vaccin?

Of de "onverklaarde ziekte" van de deelnemer ook is veroorzaakt door het vaccin, wordt nu onderzocht. Wanneer je duizenden mensen laat meedoen aan een onderzoek, dan is het puur op basis van toeval mogelijk dat iemand in het onderzoek ziek wordt. Dit hoeft niets met het vaccin te maken te hebben. Maar je moet dit wel weten voordat je verder kan met het onderzoek.

Komt dit echt vaker voor?

Volgens AstraZeneca is het stilleggen van het onderzoek een routinematige actie, die gebruikelijk is wanneer er bij een deelnemer ziekteverschijnselen opduiken die niet gelijk te verklaren zijn. Dit bevestigen virologen in internationale media.

Volgens hoogleraar virologie Robert Booy van de Universiteit van Sydney komt het waarschijnlijk eerder door de voorzichtigheid van de onderzoekers dan door een probleem met het vaccin, zo zegt hij in The Guardian. Viroloog Johan Neyts van de KU Leuven vertelde aan het Belgische Radio 1 dat het stilleggen van vaccinonderzoek niet abnormaal is. "Dat is eigenlijk een standaardprocedure."

Hoe nu verder?

Hoelang het vaccinonderzoek nu stilligt, is niet duidelijk. Volgens de BBC besluit de MHRA, de Britse medicijnautoriteit, of en wanneer het onderzoek naar het vaccin in het Verenigd Koninkrijk wordt hervat. Het is volgens de BBC mogelijk dat dit besluit al binnen enkele dagen komt.

De pauze betekent dat nieuwe deelnemers het potentiële vaccin niet ontvangen. Onderzoeken naar dit vaccin zijn bezig in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Afrika en India.

De Europese Commissie sloot al een deal met AstraZeneca en hoopt 300 miljoen doseringen te ontvangen als het vaccin wordt goedgekeurd.

Wat kwam er uit eerder onderzoek?

Eerder maakten AstraZeneca en de Universiteit van Oxford de resultaten van fase 1- en fase 2-onderzoek bekend. In deze fase wordt bij een relatief kleine groep gezonde mensen gekeken of het vaccin veilig is. In dit onderzoek ontvingen ruim vijfhonderd personen het potentiële vaccin. Er werden geen serieuze bijwerkingen gevonden, maar relatief veel deelnemers hadden wel korte tijd last van bijwerkingen als verhoging, koorts of spierpijn.