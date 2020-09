Een kwart van de mensen die zich dinsdag wilden laten testen op het coronavirus, kon niet binnen 48 uur terecht voor een afspraak. Dat meldt de GGD woensdag in gesprek met NU.nl.

Door de beperkte testcapaciteit kan het op het moment lastig zijn om een afspraak te maken bij de GGD. Op coronatest.nl krijgt een deel van de bezoekers de melding dat er geen testplaatsen kunnen worden gevonden.

De GGD bevestigt daarbij aan de NOS dat ook de telefoonlijnen van de GGD's overbelast zijn. Bellers krijgen te horen dat ze beter later kunnen terugbellen, waarna de verbinding wordt verbroken.

Op het moment is de vraag naar testen groter dan de laboratoria met de beschikbare testmaterialen aankunnen. Pas als er voldoende testmateriaal is, mogen de GGD's gaan opschalen.

Om de testcapaciteit te kunnen vergroten, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs nieuwe overeenkomsten met laboratoria afgesloten.

"We zijn bezig met nog meer overeenkomsten, kopen extra testmateriaal in en kijken naar alternatieve testmethoden", aldus een woordvoerder in gesprek met NU.nl. "Maar als de vraag in dit tempo blijft toenemen, dan denk ik dat het gebrek aan testcapaciteit deze maand nog niet is opgelost."

De afgelopen week werd bij 180.000 Nederlanders een coronatest afgenomen, tegenover 163.000 de week daarvoor.