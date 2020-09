Psychisch hulpverleners ervaren in de coronacrisis meer werkdruk, bijvoorbeeld vanwege de naleving van coronamaatregelen of door de extra inspanningen die ze moeten leveren om in contact te blijven met cliënten. Ook voelen ze dat hun eigen gezondheid achteruitgaat, blijkt woensdag uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Het Trimbos-instituut verrichtte het onderzoek in opdracht van ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek financiert en zorginnovatie stimuleert.

De zorgprofessionals melden dat hun gezondheid en functioneren tijdens de coronacrisis achteruit zijn gegaan. Een kwart van hen zegt zich psychisch ongezond te voelen. Een groot deel van de hulpverleners zegt ongezonder te leven en bijvoorbeeld slaapproblemen te hebben.

50 procent van de hulpverleners laat weten zelf behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning, vooral om beter te kunnen omgaan met de balans tussen werk en privé.

Ook zegt ruim de helft van de correspondenten de cliënten slechts gedeeltelijk de nodige zorg te kunnen bieden. Dit komt bijvoorbeeld doordat cliënten minder vaak langskomen dan nodig of doordat de hulpverleners niet de nodige kwaliteit kunnen bieden.

Het Trimbos-instituut liet 1.862 psychisch hulpverleners een vragenlijst invullen. Het instituut wil de data verder analyseren en daarnaast meer informatie verzamelen om met adviezen te kunnen komen.