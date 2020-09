AstraZeneca en de University of Oxford pauzeren het onderzoek naar een coronavaccin, omdat bij een van de Britse proefpersonen een mogelijk ernstige bijwerking is opgetreden. Dat blijkt dinsdag uit een verklaring die de farmaceut naar meerdere internationale media heeft gestuurd. Brazilië, een van de landen waar het bedrijf het vaccin test, bevestigt het nieuws.

AstraZeneca heeft niet bekendgemaakt om wat voor bijwerking het gaat en wanneer die is opgetreden. Het is mogelijk dat de patiënt niet door het vaccin ziek is geworden. Het farmaceutische bedrijf zegt de test te hebben gepauzeerd, zodat de betreffende deelnemer onderzocht kan worden.

Volgens de procedures moet een medische test worden stilgelegd als een onverwachte bijwerking optreedt, meldt AstraZeneca in de verklaring.

Het onderzoek naar het bijverschijnsel moet volgens het bedrijf zo snel mogelijk voltooid zijn, zodat het onderzoek naar het vaccin nog volgens planning afgerond kan worden. Wanneer dat hervat kan worden, is nog onduidelijk.

De eerste testresultaten werden in juli gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet en waren positief. Wel werden enkele bijwerkingen geconstateerd, maar deze waren niet ernstig. "Het vaccin is veilig en zorgt voor een reactie vanuit het immuunsysteem", lieten de onderzoekers toen weten.

EU hoopt op 30 miljoen doses van het vaccin

Het vaccin van AstraZeneca en de University of Oxford heet AZD1222. De Europese Unie meldde vorige week te hopen eind dit jaar 30 miljoen doses voor EU-lidstaten te krijgen.

De Europese Commissie sloot met AstraZeneca een deal voor 300 miljoen doseringen. Er is een bedrag van 336 miljoen euro mee gemoeid.