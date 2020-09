De besmettingscijfers over de afgelopen week zijn een indicatie dat we alert moeten zijn, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, dinsdag tegen NU.nl. Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 5.427, ruim 1.800 meer dan een week eerder.

Timen ziet twee verklaringen voor de toename. "Er zijn weer meer mensen naar de teststraten geweest. Het aantal positieve tests is ook gestegen (van 2,2 naar 2,8 procent, red.). Dat betekent dat meer mensen zich hebben laten testen, maar ook dat er daadwerkelijk meer besmette mensen bij zijn gekomen."

Waar het RIVM vorige week nog blij was om te kunnen verkondigen dat het aantal nieuwe besmettingen met ongeveer 500 per dag redelijk stabiel was, ziet het instituut de aantallen nu stijgen naar gemiddeld zo'n 775 per dag.

Op de vraag waar de nieuwe besmettingen dan zoal vandaan komen, zegt Timen dat het gedeeltelijk komt door mensen die het virus hebben opgelopen op vakantie. "Maar wat we nog steeds zien is dat de besmettingen voornamelijk in huiselijke sfeer plaatsvinden, bij familiebezoeken en andere bijeenkomsten."

Hoewel de meeste nieuwe besmettingen worden gemeld in de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar, wordt in alle leeftijdscategorieën een stijging waargenomen. Timen: "Er vindt mondjesmaat verspreiding van het virus plaats naar de ouderen en andere leeftijdsgroepen."

Dat is volgens Timen ook te zien aan de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames. De GGD's registreerden een daling in het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis van 57 vorige week naar 43 deze week. Er hebben dus meer mensen het ziekenhuis verlaten dan erbij zijn gekomen. Maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam de afgelopen week wel toe: van 65 vorige week naar 89 deze week.

Het aantal bevestigde sterfgevallen als gevolg van het virus nam deze week wel verder af. Vorige week meldde het RIVM 24 sterfgevallen, deze week daalde dat aantal naar 17.

Tegelijkertijd steeg het reproductiegetal (R) van 0,99 naar 1,17. Aan de hand van dat getal wordt ingeschat hoe snel het virus zich verspreidt. Een waarde van 1,17 betekent dat 100 mensen gezamenlijk 117 anderen besmetten. Het reproductiegetal schommelt echter vaak rond de 1, maar het is volgens Timen "wel iets dat we in de gaten moeten houden".

Zijn de nieuwe cijfers een voorbode van een tweede golf van het virus? "Ik denk niet dat er sprake is van een tweede golf", aldus de RIVM-topvrouw. "De nieuwe cijfers betekenen wel dat we extra ons best moeten doen om de stijging te stoppen."