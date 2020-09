5.427 Nederlanders testten in de afgelopen week positief op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de wekelijkse update. Dat is een forse toename ten opzichte van de circa 3.600 besmettingen van de voorgaande week.

Het percentage personen dat positief testte, ging met 0,6 procentpunt omhoog naar 2,8 procent. Het reproductiegetal (R) steeg van 0,99 naar 1,17.

Aan de hand van de R-waarde wordt ingeschat hoe snel het virus zich verspreidt. Het kabinet probeert dit getal onder de 1 te houden. Dit betekent dat elke coronapatiënt gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt. Uiteindelijk dooft de uitbraak dan geleidelijk uit.

In de afgelopen week lieten ruim 180.000 mensen zich in de teststraten van de GGD op het virus testen. Dat zijn 16.610 meer personen dan in de week daarvoor.

Wel minder nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde daarentegen naar 43. In de voorgaande week meldde het RIVM nog 57 opnames. Het aantal bevestigde sterfgevallen als gevolg van het coronavirus nam eveneens af. Het ging om 17 sterfgevallen, tegenover 24 overleden coronaptiënten in de week ervoor.

Niet al deze coronapatiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Soms worden de gegevens pas later doorgegeven. Ook ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Het RIVM gebruikt voor het aantal opnames sinds september de cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) in zijn rapportage.

Geen significante stijging op scholen

Volgens het RIVM nam het aantal positieve tests in het hele land toe. De grootste stijging was te zien in Noord- en Zuid-Holland en dan vooral in de regio Den Haag.

Die stijging is in alle leeftijdscategorieën gemeten, maar was het grootst in de groep 20- tot 25-jarigen. De meeste infecties vonden thuis plaats. Ook raakten veel mensen via kennissen of familieleden of op vakantie besmet, aldus het instituut.

Er is volgens het RIVM geen significante stijging van het aantal besmettingen dat een link met een school heeft. In het hele land zijn de scholen sinds enkele weken weer open.

Druk op GGD-teststraten toegenomen

Bijna een derde van de mensen met klachten die op het coronavirus duiden, laat zich testen, bleek maandag uit een gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD's. Dat is een grote stijging ten opzichte van juli, toen slechts 12 procent met coronagerelateerde klachten liet weten zich te laten testen.

Door de toenemende belangstelling staan de teststraten onder druk, waardoor de GGD's meerdere malen moesten benadrukken dat alleen mensen met klachten worden getest. De GGD's zijn wel bezig met de uitbreiding van de testketen.

Volgens het RIVM ervaren sinds de recente opleving meer mensen het virus als bedreigend. Dat lijkt ook te resulteren in de toename van het aantal personen dat zich zou laten testen bij klachten.

Desondanks laat 90 procent van de personen met klachten de onderzoekers weten naar buiten te gaan om boodschappen te doen. 43 procent gaat nog naar werk en 64 procent bezoekt familieleden of vrienden. "Hoewel veel mensen (84 procent) zich uitspreken voor thuisblijven bij klachten, lijkt het erop dat velen zich daar niet aan houden", aldus het RIVM.