India heeft Brazilië ingehaald op de lijst van landen met de meeste coronabesmettingen. In India zijn inmiddels 4,2 miljoen personen met het coronavirus besmet.

Dit zijn 70.000 gevallen méér dan in Brazilië, het land dat tot nu toe structureel op de tweede plek stond.

In India is het aantal besmette personen flink toegenomen. Het aantal nieuwe infecties passeerde maandag de 90.000, een nieuw dagrecord.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in India valt overigens relatief mee. In de laatste week zijn dagelijks gemiddeld duizend coronapatiënten overleden. In totaal telt India nu ruim 71.000 coronagerelateerde sterfgevallen.

De VS is nog altijd het land met de meeste besmettingen. Daar zijn inmiddels meer dan zes miljoen personen besmet met het coronavirus.