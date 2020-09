Het aantal geregistreerde besmettingen is zondag gestegen met 925, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat cijfer gaat ruim voorbij het daggemiddelde van vorige week (514). De afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 664 besmettingen per dag gemeld.

Uit de data van het RIVM blijkt ook dat er vijf nieuwe ziekenhuisopnames en twee nieuwe sterfgevallen zijn gemeld door de GGD's. Daarmee stijgt het officiële sterftecijfer naar 6.243. Het RIVM komt dinsdag met een toelichting op de cijfers, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Reageren op dagelijkse besmettingscijfers doet het instituut voorlopig niet.

Niet alle opnames, sterfgevallen en besmettingen vonden de afgelopen 24 uur plaats. Meldingen komen soms namelijk later binnen bij het RIVM. Ook worden meldingen met terugwerkende kracht ingevoerd.

Vooral in Zuid-Holland neemt het aantal dagelijkse besmettingen toe, met 115 nieuwe gevallen in Den Haag, 78 in Rotterdam en 24 in Delft. De meeste nieuwe besmettingen zijn zondag gemeld in Amsterdam (132).

Aantal opgenomen patiënten blijft laag

Op de intensive cares liggen zondag twee COVID-patiënten minder dan een dag eerder, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

De hoeveelheid COVID-patiënten die buiten de ic's in het ziekenhuis zijn opgenomen, bedraagt 105. Dat zijn er zes meer dan een dag eerder. "Het aantal opgenomen COVID-patiënten is laag. Bijna de helft van hen ligt in de regio’s Amsterdam en Rotterdam", zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers.

Ook in zijn geheel blijft de bezetting laag, aldus Kuipers. "Deze stijgt nauwelijks, ondanks dat de piek aan COVID-patiënten ondertussen vijf maanden achter ons ligt."