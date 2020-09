Een groep Amerikaanse farmaceuten komt mogelijk deze week met een gezamenlijke verklaring om pas goedkeuring bij de toezichthouder te vragen voor een coronavaccin wanneer dit vaccin volledig veilig te gebruiken is. De industrie hoopt zo angst bij mensen weg te nemen dat een mogelijk vaccin overhaast zou zijn ontwikkeld, meldt The Wall Street Journal zaterdag.

Normaal gesproken duurt de ontwikkeling van een veilig vaccin enkele jaren. Een coronavaccin zou nu in ongeveer negen maanden worden ontwikkeld, getest en klaar zijn voor distributie.

Onder de ondertekenaars zijn grote farmaceuten als Pfizer, Johnson & Johnson en Moderna. The Wall Street Journal mocht een conceptverklaring alvast inzien. Het is ongebruikelijk dat farmaceuten zelf met zo'n verklaring komen.

De ondertekenaars zeggen in de verklaring de gezondheid en de veiligheid van de gevaccineerden als prioriteit te stellen. Ook beloven ze niet onder politieke druk een vaccin overhaast beschikbaar te maken. Het is voor Amerikaanse farmaceuten mogelijk geworden om vanwege de coronacrisis versneld toestemming te krijgen.

De bedrijven willen pas een licentie voor hun coronavaccin gaan aanvragen als er genoeg bewijs is verzameld over de veiligheid en efficiëntie na de klinische testen in de derde en laatste fase. In die fase wordt het vaccin getest met een controlegroep waarin (een aanzienlijk deel van de) deelnemers een placebo toegediend krijgen.

Toezichthouder FDA stelde eerder pas toestemming te geven voor een coronavaccin als dit voor ten minste 50 procent effectief is.

252 Het coronavaccin komt eraan, maar kom jij wel aan de beurt?

Wetenschappers bezorgd over politieke druk

Veel wetenschappers en experts zijn bezorgd dat farmaceuten onder druk van politieke beleidsmakers een coronavaccin overhaast ontwikkelen en distribueren. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zei eerder deze week dat staten zich moeten voorbereiden om vanaf november vaccins te kunnen verspreiden. De FDA zei dat dit mogelijk zelfs al eind oktober kan worden.

Experts vermoeden dat deze planning een politieke stunt is om een eventuele herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de presidentsverkiezingen van 3 november te stuwen. De Amerikaanse regering heeft als doel gesteld om in januari 2021 zo'n 300 miljoen coronavaccins beschikbaar te hebben.

Momenteel is al een aantal Amerikaanse farmaceuten bezig met grootschalige klinische tests. De resultaten uit die tests worden mogelijk in de komende maanden beschikbaar.

Ook in EU-verband vinden er momenteel tests plaats met een potentieel vaccin. In Nederland is het Leidse bedrijf Janssen Vaccines begonnen met klinische tests. Wereldwijd gaat het om ongeveer tweehonderd farmaceuten die in de race zijn voor een coronavaccin.