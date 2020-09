De experimentele teststraat op Schiphol waar mensen zich zonder coronaklachten kunnen laten testen, heeft een averechts effect, zegt de nieuwe voorman van koepelorganisatie GGD GHOR André Rouvoet zaterdag in een interview met Trouw. Hij vreest dat mensen zich na een test veilig wanen en zich niet meer aan de regels houden.

Samen met het ministerie van Volksgezondheid deden de GGD's deze week weer een oproep aan mensen om zich alleen bij klachten te laten testen.

Bij ruim de helft van de 105 testlocaties konden bellers niet binnen 48 uur een afspraak voor een test maken. De GGD's vermoeden dat veel mensen zonder COVID-19-symptomen zich laten testen. Deze week vroegen in drie dagen tijd 110.000 mensen een test aan, schrijft NRC. Dat terwijl de GGD's voorlopig maar 24.000 mensen per dag kunnen testen.

Rouvoet, oud-minister en voormalig partijleider van ChristenUnie, vindt dat het kabinet een dubbele boodschap uitdraagt over testen zonder symptomen, omdat testen zonder klachten op Schiphol wél mogelijk is. Ook kunnen gebruikers van de corona-app zich laten testen als ze een melding van een besmette persoon krijgen.

De GGD-bestuurder uit in gesprek met Trouw zijn twijfels over de effectiviteit van de proef op Schiphol. "Uit de richtlijnen van het RIVM blijkt dat testen zonder klachten nou niet de meest effectieve bijdrage is aan de bestrijding van corona. Dat is ook onze lijn", zegt Rouvoet, die vorige maand aantrad als voorman van de koepel van 25 GGD's.

Rouvoet: 'Baat het niet, dan schaadt het wél'

Rouvoet maakt zich zorgen over de beeldvorming die ontstaat door de teststraat, zegt hij tegen Trouw. "Mijn stelling is: baat het niet, dan schaadt het wél."

"Ik ben bang dat het iets doet met het gedrag van mensen, hun het beeld geeft dat ze veilig zijn. Dat we testen gebruiken als legitimatie om ons niet aan de maatregelen te houden. Als wij ons met Kerst massaal laten testen, en we gaan daarna allemaal op bezoek bij opa en oma in het verpleeghuis, dan roepen we een tweede golf over ons af", aldus Rouvoet.

De oud-politicus stoort zich ook aan de kritiek vanuit de Tweede Kamer op de GGD's, zegt hij in het ochtendblad. Volgens hem bemoeit de politiek zich te veel met de uitvoering van het GGD-werk. "Dat gebeurde bij de artsen op de intensive care niet."