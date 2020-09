De Bazaar in Beverwijk die vanwege het overtreden van coronamaatregelen meerdere hallen moest sluiten, mag vanaf zaterdag weer volledig open. De organisatie van De Bazaar meldt aan NH Nieuws goedkeuring hiervoor te hebben gekregen van de veiligheidsregio Kennemerland.

De Bazaar heeft meerdere maatregelen getroffen. Zo moeten bezoekers en ondernemers verplicht een mondkapje dragen. Eerder was dat slechts een advies. Ook geldt er op bepaalde plekken een rolstoelverbod en wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld. Daarnaast wordt het aantal bezoekers geteld om te voorkomen dat het te druk wordt.

"We zijn blij met het bericht dat we vanaf zaterdag weer geheel open kunnen en de winkeliers vanaf morgen de hallen weer in mogen. We hebben ingrijpende maatregelen getroffen en zijn verheugd dat de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) en gemeente dit positief hebben ontvangen", aldus Mariska Roos van De Bazaar tegen NH Nieuws.

Hallen 30, 31, 32 en 33 van de bazaar werden op 23 augustus ontruimd, nadat de overdekte markt eerder op de dag weigerde om dicht te gaan. Het bleek in de vier hallen onmogelijk om 1,5 meter afstand te handhaven. Als alternatief mocht een deel van de kramen wel tijdelijk buiten staan, maar dat is voor de horecagelegenheden (met vaste keukens) vrijwel onmogelijk.

Voorafgaand aan de sluiting vonden gesprekken plaats tussen de veiligheidsregio, de burgemeester en De Bazaar, maar toch bleek dat de coronamaatregelen nog steeds overtreden werden, waarna de veiligheidsregio besloot de markt voor zeker twee weken te sluiten.

De afgelopen twee weken is er opnieuw meerdere keren overleg gevoerd tussen de overdekte markt, ondernemers en de veiligheidsregio. De Bazaar heeft tijdens deze gesprekken plannen gepresenteerd die een heropening mogelijk moesten maken. De veiligheidsregio heeft nu met dit plan ingestemd.