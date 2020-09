De Europese Unie hoopt eind dit jaar 30 miljoen doseringen van een potentieel coronavaccin te kunnen ontvangen, als onderdeel van de deal met de Britse fabrikant AstraZeneca. Met deze levering zou ongeveer 6 tot 7 procent van de EU-bevolking gevaccineerd kunnen worden.

De Europese Commissie heeft een deal met AstraZeneca gesloten voor 300 miljoen doseringen van het mogelijke vaccin, ter waarde van 336 miljoen euro. In de deal is de mogelijkheid opgenomen om nog 100 miljoen doseringen meer aan te schaffen.

"We willen dat alle lidstaten dezelfde prijzen krijgen, maar ook dat ze het vaccin op hetzelfde moment hebben", aldus een vertegenwoordiger van de Europese Commissie tegen persbureau Reuters.

De 30 miljoen doseringen moeten worden verdeeld over de lidstaten op basis van het inwonersaantal, totdat alle 300 miljoen zijn gedistribueerd. Lidstaten bepalen zelf wie er als eerste een inenting kunnen krijgen.

In juni werd bekend dat onder meer Nederland een contract had afgesloten met AstraZeneca. Het bedrijf heeft ook soortgelijke overeenkomsten gesloten met onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en India. Het bedrijf zegt dat de vaccins zonder winstoogmerk tijdens de pandemie beschikbaar komen.

Eerste testresultaten van vaccin positief

Het vaccin van AstraZeneca is ontwikkeld in samenwerking met de University of Oxford en heet AZD1222. De eerste testresultaten werden in juli gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet en waren positief. "Het is veilig en zorgt voor een reactie vanuit het immuunsysteem", lieten de onderzoekers weten.

Naast AstraZeneca is de EU ook in overleg met de producenten Johnson & Johnson, Sanofi, Moderna en CureVac voor mogelijke vaccins.