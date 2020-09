Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven dinsdagavond een persconferentie over de stand van zaken rondom het coronavirus in Nederland. In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

Worden bewoners in verpleeghuizen vanaf nu preventief getest?

Nee. Alleen bij verpleeghuizen waar een corona-uitbraak is, worden wekelijks alle bewoners en medewerkers getest. Ook moeten GGD's en verpleeghuizen op regionaal niveau overleggen wanneer het preventief dragen van een mondkapje nodig is. In regio's waar veel besmettingen zijn, moeten mondkapjes preventief gedragen worden.

Voor kinderen van welke leeftijd veranderen nu welke regels met betrekking tot het quarantainebeleid?

Bij gezinnen die in quarantaine zitten, waren er al sommige gevallen waarbij kinderen van vier tot en met twaalf wel naar de opvang en school mochten. Bijvoorbeeld als het gezin was teruggekeerd uit een gebied dat vanwege het coronavirus code oranje had gekregen. Rutte zei tijdens de persconferentie dinsdagavond dat kinderen van nul tot vier jaar nu ook naar de opvang, sport en school mogen als zij geen bewezen drager van het virus zijn.

Waarom wordt er niet gesproken over het actief verbeteren van ventilatiesystemen en opstarten van gezondheidsprogramma's?

Het kabinet neemt maatregelen altijd gebaseerd op de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Op dit moment heeft het OMT nog geen advies gegeven over ventilatiesystemen en het opstarten van gezondheidsprogramma's. Wel zei Rutte dinsdagavond dat het van belang is dat je ook met mensen het gesprek zoekt die het er niet mee eens zijn, maar besluiten blijven gebaseerd op de adviezen van het OMT. Bij de harde maatregelen blijft het volgens de premier van belang om te varen op de medische experts.

Rutte zei dat we na een week hard werken best een biertje op het terras kunnen drinken of wat met vrienden kunnen gaan eten. Is de regel dat je alleen met huisgenoten aan tafel mag zitten in de horeca al afgeschaft?

Het is toegestaan om met mensen van buiten jouw huishouden de horeca te bezoeken. Wel is het daarbij nog steeds van belang dat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Daarnaast blijft het zo dat je binnen én buiten voor een plek moet reserveren, een gezondheidscheck moet ondergaan en een vaste plaats krijgt aangewezen. Bij een bezoek aan een horecagelegenheid wordt tevens gevraagd of je je naam en contactgegevens wil invullen.

Hoe zit het nu precies met zingen en juichen in stadions?

Het verbod op schreeuwen en zingen in groepsverband blijft gelden. Hieronder valt ook het juichverbod bij demonstraties, sportwedstrijden en concerten.

Als binnen nu en een paar weken blijkt dat de besmettingen zakkende zijn omdat men mondkapjes heeft gedragen in die regio, gaan we het dan landelijk invoeren?

Premier Rutte liet dinsdagavond weten dat de nadruk bij het bestrijden van het coronavirus in de komende periode minder op landelijk niveau zal plaatsvinden, en meer op lokaal niveau. "Waar het virus de kop opsteekt moet je dat indrukken", zei Rutte.

De informatie over de cijfers wordt per gemeente gedeeld en per regio wordt een inschatting van het risico gemaakt. Het kabinet neemt aan de hand daarvan de maatregelen die per regio nodig zijn. Het lijkt daarom niet vanzelfsprekend dat maatregelen die in een bepaalde regio effect hebben ook tot landelijke maatregelen zullen leiden.