Verpleeghuizen moeten wekelijks alle bewoners testen bij een uitbraak en mondkapjes moeten preventief gedragen moeten worden in regio's waar veel besmettingen zijn. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond gezegd tijdens de persconferentie over het coronavirus.

GGD's en verpleeghuizen moeten op regionaal niveau overleggen wanneer het preventief dragen van een mondkapje nodig is, aldus De Jonge. De onderzoekers noemen dit 'code oranje'.

De Jonge nam dit besluit op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Het advies is gebaseerd op nieuw onderzoek van hoogleraren van het Amsterdam UMC. Volgens hen zou 'code oranje' al moeten ingaan in de regio Amsterdam, omdat het aantal besmettingen in de hoofdstad relatief groot is.

Momenteel hoeven verpleeghuisbewoners volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alleen getest te worden als ze klachten vertonen. Ook zijn beschermingsmiddelen alleen beschikbaar voor werknemers die met mogelijk besmette inwoners werken. Volgens de onderzoekers van het Amsterdam UMC is dit onvoldoende.

Ongeveer de helft van de besmettingen onder bewoners wordt volgens de onderzoekers niet vastgesteld als er enkel getest wordt bij klachten, bijvoorbeeld omdat reuk- en smaakverlies bij iemand die dement is vaak niet vast te stellen is.