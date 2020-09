3.597 Nederlanders testten in de afgelopen week positief op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de wekelijkse update. Dat zijn er vrijwel evenveel als in de voorgaande week (3.588).

"We zien dat er eerst sprake was van een stijging van het aantal besmettingen in de zomermaanden en dat er nu sprake is van een stabilisering", zegt een woordvoerder van het RIVM tegen NU.nl. "Het houden aan de afspraken en maatregelen resulteert nu in een positief effect. Maar dat neemt niet weg dat we wekelijks nog steeds meer dan 3.500 positief geteste mensen registreren."

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde naar 57. Bij de vorige update ging het nog om 84 ziekenhuisopnames. Ook zijn in de afgelopen week minder sterfgevallen als gevolg van het coronavirus (24) geregistreerd dan in de voorgaande week (32).

Het RIVM gebruikt voor het aantal opnames sinds dinsdag de cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) in zijn rapportage. Die geven volgens het RIVM "in deze fase van de epidemie het actueelste beeld". Stichting NICE ontvangt dagelijks van zowel verpleeg- als intensivecareafdelingen gegevens over opnames. Voorheen rapporteerde het RIVM het aantal ziekenhuisopnames op basis van de GGD's.

In de afgelopen week hebben ruim 163.000 mensen zich in de teststraten van de GGD laten testen op het coronavirus. Dat zijn er ruim 23.000 meer dan in de week daarvoor. Het percentage mensen dat positief testte, daalde met 0,3 procentpunt naar 2,2 procent. Het reproductiegetal ligt nog altijd rond de 1.

Niet alle coronapatiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Soms worden de gegevens pas later doorgegeven. Ook ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Dinsdagavond persconferentie Rutte over coronavirus

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdagavond om 19.00 uur opnieuw een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De bewindslieden zullen naar verwachting geen nieuwe maatregelen aankondigen, maar wel van de gelegenheid gebruikmaken om de stand van zaken toe te lichten.