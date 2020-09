Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat met boa- en politievakbonden in gesprek naar aanleiding van de discussie rond zijn bruiloft, laat de bewindsman maandagavond weten. Zijn gasten hielden niet de hele tijd onderling 1,5 meter afstand.

Vanwege de commotie rond Grapperhaus' huwelijksfeest schrijven boa's minder coronaboetes uit, zei vakbond BOA ACP maandag tegen NOS.

"Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt", zegt voorzitter Richard Gerrits van BOA ACP tegen de omroep.

Grapperhaus zei maandag na afloop van het Veiligheidsberaad in Utrecht dat hij iets heeft uit te leggen aan de politie en boa's. Hij zal zich naar eigen zeggen in gesprek met de bonden verantwoording afleggen.

Gerrits vertelt aan NU.nl dat zijn bond afwachtend het gesprek aangaat. Volgens hem zijn excuses van de minister wel op zijn plaats, maar hij benadrukt dat Grapperhaus "ook gewoon een mens is". "We gaan niet het gesprek in met het doel hem af te laten treden", aldus de voorzitter van BOA ACP.

173 Grapperhaus: 'Ik moet me verantwoorden tegenover politie en boa's'

Grapperhaus gaat weer door het stof

De CDA-bewindsman ging afgelopen week door het stof nadat een op zijn bruiloft genomen foto was verschenen. De mensen op de foto hielden onderling namelijk geen afstand. De minister haalde eerder hard uit naar Nederlanders die de coronaregels schenden en noemde ze onder meer "asociaal".

Grapperhaus bood maandagavond opnieuw zijn excuses aan en herhaalde het zich zeer aan te trekken, omdat hij een voorbeeldfunctie heeft.

Bewindsman houdt het bij een donatie aan Rode Kruis

Na zijn huwelijksfeest heeft de minister 780 euro overgemaakt naar het Rode Kruis. Dat is tweemaal het bedrag van een coronaboete. De minister wil daarmee benadrukken dat zijn verontschuldiging "geen gratuite mededeling" is.

De minister heeft echter geen coronaboete gekregen. Op de vraag waarom dat zo is, antwoordde Grapperhaus maandagavond dat er in het "kader van de handhaving niets is geconstateerd".

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat de schending van de regels op het feest de geloofwaardigheid van Grapperhaus niet aantast: "Geloofwaardigheid hangt samen met het onder ogen zien wanneer iets niet goed gaat. Dat doet hij."