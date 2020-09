Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) houden dinsdagavond om 19.00 uur opnieuw een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in het land. Dat laten Haagse bronnen maandag weten aan NU.nl.

Rutte en De Jonge zullen naar verwachting geen nieuwe maatregelen aankondigen, maar van de gelegenheid gebruikmaken om de stand van zaken rondom het coronavirus toe te lichten.

Het is dan ongeveer zes maanden na de eerste uitbraak van het virus in het land, en ook zouden volgens de oorspronkelijke routekaart van het kabinet veel maatregelen per 1 september worden versoepeld.

Tijdens de persconferentie zal worden stilgestaan bij hoe Nederland het de afgelopen maanden heeft gedaan in de aanpak van het virus. Er zal worden gereflecteerd op wat goed is gegaan en op welke terreinen verbeteringen nodig zijn.

Het is goed denkbaar dat de problematiek rond het bron- en contactonderzoek en de dreigende tekorten aan testmaterialen ter sprake zullen komen.