Meer dan duizend studenten van de Universiteit van Alabama zijn positief getest op het coronavirus sinds colleges daar twee weken geleden weer van start zijn gegaan, schrijft CNN.

Colleges op de campus in de stad Tuscaloosa in de Amerikaanse staat Alabama begonnen dit jaar op 19 augustus. Tot 18 augustus waren in totaal al 158 studenten van de universiteit besmet met het COVID-19-virus. Sinds de eerste collegedag loopt het aantal besmettingen op de campus snel op. In totaal zijn nu 1.201 studenten positief getest. Er zijn nog geen studenten met het virus opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de Universiteit van Alabama is het snel stijgende aantal besmettingen sinds de aanvang van de colleges niet te wijten aan het fysieke onderwijs dat de school aanbiedt. "Ons bron- en contactonderzoek heeft niet uitgewezen dat er besmettingen hebben plaatsgevonden door fysiek onderwijs", stelt de rector van de afdeling gezondheidswetenschappen aan de universiteit. "Wij blijven tevreden over de maatregelen die zijn ingevoerd, voordat de colleges begonnen."

Studenten aan de Universiteit van Alabama moeten verplicht een mondkapje dragen en afstand houden tijdens colleges. Ze volgen een combinatie van virtuele lessen en fysiek onderwijs. Naar aanleiding van de corona-uitbraak heeft de president van de universiteit, Stuart Bell, de studenten in een brief opgeroepen om zowel op als buiten de campus een mondkapje te dragen en afstand te houden.

Universiteit en burgemeester scherpen maatregelen aan

Bell noemde het stijgende aantal besmettingen eerder al "onacceptabel". Hij kondigde aan dat de politie in Tuscaloosa restaurants en studentenhuizen gaat monitoren om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Daarnaast heeft de burgemeester van Tuscaloosa, Walt Maddox, maandag alle cafés in de stad opgedragen om twee weken te sluiten.

De VS is wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Nog steeds registreert het land dagelijks tienduizenden besmettingen. In totaal zijn nu bijna 6 miljoen Amerikanen besmet met het virus. Het aantal Amerikaanse doden staat op meer dan 180.000.