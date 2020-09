De politie heeft betogers van een grote demonstratie tegen de coronamaatregelen in Berlijn opgeroepen naar huis te gaan. Volgens de autoriteiten kan er onvoldoende afstand worden gehouden. Naar schatting zijn er momenteel bijna twintigduizend betogers in de Duitse hoofdstad.

"Helaas hebben we geen andere optie dan de demonstratie af te breken", aldus de Berlijnse politie op Twitter. De betogers reageerden afkeurend op de beslissing van de politie, maar op enkele kleine incidenten na gaven ze gehoor aan de oproep. Desondanks blijft het nog erg druk in de Berlijnse binnenstad.

Er zou een container in brand zijn gestoken en betogers probeerden wegen te blokkeren. Hierbij zouden ook aanhoudingen zijn verricht, maar hoeveel is onbekend.

De demonstranten verzamelden zich zaterdagochtend rondom de Brandenburger Tor in Berlijn. Eerder meldde de politie al dat de demonstranten te weinig afstand tot elkaar hielden en verplichtte ze het dragen van mondkapjes om die reden. Kort daarna braken betogers door een afzetting van de politie.

De Duitse politie hield vooraf al rekening met grote drukte en zette ruim drieduizend agenten in. De politie vreesde vooraf ook dat tegendemonstranten en mensen die uit zijn op rellen op de betoging af wilden komen. Hier lijkt echter vooralsnog geen sprake van te zijn geweest.

De politie was in groten getale aanwezig zaterdag (foto: Reuters).

Demonstratie werd eerder nog verboden

De Berlijnse autoriteiten verboden de betoging eerder deze week nog, omdat mensen tijdens eerdere demonstraties onvoldoende afstand hielden en geen mondkapjes droegen.

Een rechter stak echter een stokje voor dat verbod en besloot vrijdag dat de demonstratie zaterdag alsnog mocht doorgaan. Een voorwaarde was wel dat er een mondkapje wordt gedragen en dat de coronarichtlijnen worden gerespecteerd.

De coronapandemie is, ondanks enkele recente stijgingen van de besmettingscijfers, in veel delen van Duitsland redelijk onder controle. Het land telt relatief minder doden en infecties dan andere Europese landen.

Vrijdag zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog dat Duitsers moeten oppassen voor het coronavirus. "Corona is een serieuze zaak en we moeten het ook serieus blijven nemen."

'Coronamaatregelen druisen in tegen grondwet'

De demonstratie is georganiseerd door onder meer de actiegroep Querdenken 711, die ook betrokken was bij eerdere demonstraties. De groep riep mensen vanuit de hele EU op om naar Berlijn te komen voor de betoging. De organisatoren zeggen dat de coronamaatregelen in Duitsland tegen de grondwet indruisen.

Querdenken 711 riep aanhangers op om vreedzaam te demonstreren en geen geweld te gebruiken tegen de politie.