Fysiotherapeuten in Nederland zien een flinke toename van het aantal klachten bij thuiswerkers nu mensen vanwege de coronacrisis lange tijd vanuit huis werken, schrijft Trouw zaterdag. Onder meer het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ziet een toename van het aantal mensen met thuiswerkklachten.

Een groeiend aantal thuiswerkers krijgt arm-, nek-, schouder- of rugklachten doordat ze veel achter een beeldscherm zitten. Hoewel het om klachten gaat die vrij goed te verhelpen zijn, vrezen artsen dat ze erger zullen worden naarmate mensen langer thuiswerken.

"Sinds mei zien we een forse toename van het aantal thuiswerkklachten. Het thuiswerken ging vaak in eerste instantie goed. Maar nu er klachten ontstaan die langzaam erger worden, komen ze bij ons", zegt Boris van der Vorst, eigenaar van een bedrijf met vijfhonderd fysiotherapeuten en 140 praktijken in gesprek met de krant. Precieze cijfers over de toename ontbreken.

Volgens Van der Vorst komen veel klachten doordat mensen hun thuiswerkplek niet op orde hebben. "Mensen die dagelijks uren achter een laptop werken, krijgen last. Voor een goede werkhouding zijn een laptophouder, een los toetsenbord en een losse muis nodig. Net als een ergonomische bureaustoel en een goed afgesteld bureau", aldus de fysiotherapeut.

Vanwege het COVID-19-virus werkt een groot deel van de Nederlands sinds halverwege maart veel vaker vanuit huis. Ook het KNGF, de landelijke koepel voor fysiotherapeuten, ziet volgens Trouw een toename van het aantal mensen met thuiswerkklachten.

Evenwicht tussen werk en privé is verstoord

Erik Havelaar, bedrijfsfysiotherapeut en praktijkeigenaar, denkt dat bij veel mensen het evenwicht tussen werk en privé is verstoord. "Werknemers moeten thuis voor hun kinderen zorgen of worden tijdens het werk afgeleid. Dat zorgt voor stress en vermoeidheidsklachten", zegt hij tegen Trouw.

Vakbond FNV zei vrijdag dat het gemis van collega's en de daarbij behorende sociale interactie door veel van hun leden wordt gezien als het grootste nadeel van thuiswerken. Volgens Havelaar draagt ook dit gemis bij aan klachten. "Vaak ontstaan klachten door een combinatie van fysieke en mentale factoren."

Jochum van Brummelen, manueel therapeut en praktijkeigenaar, zegt in gesprek met Trouw dat er wel dingen zijn die mensen zelf kunnen doen om thuiswerkklachten te voorkomen. "Neem tijdens het werken korte pauzes, probeer niet de hele dag te zitten, werk ook staand, beweeg en ga naar buiten in de tijden dat je niet werkt".