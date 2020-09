De testcapaciteit van Nederland wordt de komende weken verder uitgebreid met hulp van laboratoria in het buitenland. Er zijn al afspraken gemaakt met één Duits laboratorium, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse testcapaciteit ligt momenteel op 30.000 testen per dag. Omdat de vraag naar coronatests sterk blijft groeien, komt de capaciteit steeds verder onder druk te staan. Eerder deze week werd al besloten de testcapaciteit van sommige regio's deels te verschuiven naar de regio's met de meeste besmettingen.

De Jonge zegt voor de komende maanden enkele contracten af te gaan sluiten met laboratoria in het buitenland. Met een Duits laboratorium is vrijdag een principeovereenkomst bereikt. Dit lab zal in week 37 dagelijks maximaal vijfduizend testen uitvoeren. Dit aantal moet een week later verdubbeld zijn en uiteindelijk oplopen tot 44.000.

Ook wordt gewerkt aan een verdere opschaling van de testcapaciteit in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik van materialen die in eigen land worden gemaakt, zodat Nederland minder afhankelijk is van grote leveranciers die aan veel landen leveren. Er is momenteel wereldwijd een schaarste aan testmaterialen.

Testcapaciteit moet flink opgeschaald worden

Volgens berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moet de testcapaciteit in Nederland de komende maanden flink opgeschaald worden. In het ergste geval zijn volgens het RIVM in september 37.500 coronatests per dag nodig, in november 55.000, in december 70.000 en in februari 85.000.

De minister zegt dat er steeds meer behoefte is van mensen om zich zonder klachten te laten testen op het coronavirus. Hier wil hij in de toekomst naar kijken. Hij laat weten dat de focus nu ligt op het realiseren van voldoende testcapaciteit en daarna de mogelijkheden voor het testen van specifieke groepen, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, personen die in een bron- en contactonderzoek worden genoemd en reizigers uit risicogebieden.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die bij het coronavirus horen zich gratis laten testen door de GGD. In de eerste week werden 49.228 coronatests uitgevoerd. Vorige week waren het er 140.432. Dat was een stijging van 40 procent ten opzichte van een week eerder.