De rechtbank van Berlijn heeft het eerder ingestelde verbod op het coronaprotest in de Duitse hoofdstad teruggedraaid. Het protest, waar naar schatting meer dan 22.000 mensen op af zouden komen, mag zaterdag onder bepaalde voorwaarden toch doorgaan, schrijft Der Spiegel vrijdag.

Een van de voorwaarden is dat de organisatie van het protest het hoofdpodium moet verplaatsten zodat er voldoende ruimte is voor de demonstranten. Daarnaast moeten de videoschermen minimaal 300 meter uit elkaar staan en moet de organisatie erop toezien dat de deelnemers voldoende afstand houden, onder meer door dit te verkondigen via luidsprekers en handhavers in te zetten.

Volgens de rechter waren er onvoldoende aanwijzingen voor een onmiddellijke bedreiging van de openbare veiligheid, zegt een woordvoerder van de rechtbank tegen Der Spiegel. Er kon niet worden aangetoond dat het hygiëneprotocol, dat de organisatie eerder voorlegde aan de Berlijnse senaat, niet zou worden nageleefd.

Berlijn verbood de demonstratie afgelopen woensdag omdat de betogers zich bij eerdere demonstraties niet of onvoldoende aan de coronamaatregelen hielden. Veel demonstranten droegen geen mondkapje en hielden onderling niet voldoende afstand.

Het verbod riep veel protest op. De organisatie achter het protest noemde het verbod een "vijandige aanval op de grondwet" en op sociale media verschenen oproepen om zaterdag toch af te reizen naar Berlijn. Ook kreeg de Berlijnse politie vele duizenden aanmeldingen voor andere demonstraties ter vervanging van het verboden evenement.

Volgens de krant heeft de deelstaat laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.