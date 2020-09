Brancheorganisatie Fenelab is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid over de mogelijke inzet van niet-medische laboratoria die de testcapaciteit voor coronatests kunnen uitbreiden, meldt een woordvoerder van Fenelab vrijdag aan NU.nl.

Eerder deze week meldde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat er een tekort is aan testcapaciteit in de laboratoria, waardoor de teststraten van de GGD niet mogen uitbreiden.

Bernd Kroon, voorzitter van Fenelab, meldde eerder aan Trouw dat zeker zes niet-medische laboratoria bereid waren om coronatests uit te voeren, wat goed zou zijn voor 140.000 extra tests per week.

"Wij kloppen al sinds maart tevergeefs aan bij het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en bij andere betrokken instanties", aldus Kroon. Het ministerie van Volksgezondheid wil nu dus wel in gesprek met de organisatie.

Volgens Kroon doen de niet-medische labs al veel tests die vergelijkbaar zijn met de coronatest, zoals het opsporen van virussen in water en voedsel.

Vraag coronatests groter dan laboratoria aankunnen

Als de niet-medische labs worden ingezet, moeten deze nog wel aanvullende accreditatie krijgen voor het uitvoeren van coronatests. Ook moet er nog een protocol worden opgezet voor het uitwisselen van gegevens met onder andere de GGD.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de vraag naar coronatests op dit moment groter dan de huidige laboratoria kunnen verwerken. Regio's met weinig besmettingen moeten daarom materiaal afstaan aan regio's met veel besmettingen, zoals in de Randstad. Daardoor kan de wachttijd in regio's met weinig besmettingen mogelijk oplopen.

Het ministerie zegt te werken aan een uitbreiding van de testcapaciteit en hoopt dat er volgende week meer capaciteit beschikbaar is. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt tegen de NOS ook te praten met Duitse laboratoria of zij mogelijk kunnen helpen met het vergroten van de testcapaciteit.