Amsterdam en Rotterdam gaan het experiment met een mondkapjesplicht niet verlengen. Dat maakten beide steden vrijdag bekend. Na zondag is het dragen van een mondkapje in bepaalde drukke delen van de stad niet meer verplicht.

Het dragen van een mondkapje was in beide steden sinds 5 augustus verplicht in bepaalde winkelgebieden in de stad en die verplichting geldt tot maandag.

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) gaat het experiment evalueren. De uitkomst daarvan wordt in september verwacht.

Het experiment werd gedaan om te kijken of het dragen van een mondkapje tot een gedragsverandering leidde en mensen zich dus beter aan de onderlinge afstand van 1,5 meter zouden houden. In de evaluatie van het NSCR wordt bekeken of de maatregel tot gedragsverandering leidde.

Het kan zijn dat de mondkapjesplicht opnieuw in beide steden wordt ingevoerd, maar dat hangt af van de evaluatie en het aantal besmettingen.

Boete van 95 euro voor niet dragen mondkapje

Tot en met zondag moeten mondkapjes in bepaalde delen van Rotterdam en Amsterdam nog wel worden gedragen. Volgens de gemeente Rotterdam wordt er nog steeds gehandhaafd op de draagplicht. Na een waarschuwing kan een boete van 95 euro volgen.

Er wordt niet direct gestopt met de mondkapjesplicht en het handhaven daarop om het onderzoek niet te verstoren. "Van tevoren is afgesproken dat de pilot tot 31 augustus loopt en omdat het om wetenschappelijk onderzoek gaat, houden we ons daaraan", aldus een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

De mondkapjesplicht geldt in Rotterdam in bepaalde winkelgebieden van het centrum, de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en de overdekte winkelcentra Zuidplein en Alexandrium.

In Amsterdam is het dragen van een mondkapje nog verplicht op de Wallen, de Kalverstraat, Nieuwendijk en op de markten op Plein '40-'45 en de Albert Cuypstraat. Kinderen jonger dan dertien jaar hoefden geen mondkapje te dragen.

Ook op locaties waar al andere landelijke maatregelen gelden, zoals in de horeca en sportscholen, was een mondkapje niet verplicht.