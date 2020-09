Inmiddels is bij vier COVID-19-patiënten in Nederland een herbesmetting met het coronavirus vastgesteld. Zijn deze herbesmettingen een reden tot zorg? Viroloog Marion Koopmans denkt van niet: "Het zijn uitzonderingen en die moeten goed bekeken worden."

Volgens Koopmans zijn er meerdere mogelijke verklaringen voor de vier herbesmettingen nu in Nederland zijn vastgesteld.

"Ten eerste kan het zijn dat mensen een vrij milde infectie hebben gehad. Het overgrote deel van de mensen bouwt dan ook een goede immuunrespons op, maar niet iedereen. Het kan zijn dat deze patiënten tot die kleine groep behoren die niet een heel sterke immuniteit opbouwen na een infectie. Dan kunnen ze bij een tweede blootstelling het virus dus weer oppikken."

Daarnaast zijn er ook mensen die geen goede immuunrespons kunnen maken, legt Koopmans uit. "Dat zijn mensen die bepaalde gezondheidsproblemen hebben. Hoewel dat niet bij alle herbesmettingen het geval was, weet ik van twee herbesmettingen dat dit speelde."

Een andere mogelijkheid is dat een van de twee testen een foutpositieve test was en er dus ten onrechte een besmetting is vastgesteld. "Maar daar ga ik niet van uit", aldus de viroloog.

Herbesmettingen lagen in de lijn der verwachting

Van andere luchtweginfecties was al bekend dat ze vaker kunnen toeslaan, doordat mensen niet levenslang beschermd zijn tegen het virus. Herbesmettingen lagen daarom in de lijn der verwachting, zei Koopmans eerder al tegen de NOS.

De belangrijkste vraag is nu hoe snel iemand weer geïnfecteerd kan raken als hij of zij het virus al heeft gehad. "Maar ik denk dat dat gemiddeld genomen wel een stuk later zal zijn dan bij deze gevallen."

"Op basis van wat we nu zien wat betreft de opbouw van immuniteit bij personen die de infectie hebben, onder wie mensen met milde klachten, verwacht ik dat het verloop veel langer zal duren", voegt ze eraan toe. "Maar geen jaren."

Daarnaast is het de vraag of de eerste infectie ervoor heeft gezorgd dat iemand daarna minder ziek wordt. "Dat weten we nog niet, maar verwachten we wel."

De hoeveelheid antistoffen neemt na verloop van tijd af

Zo is uit meerdere onderzoeken, waaronder een onderzoek van bloedbankorganisatie Sanquin, gebleken dat de hoeveelheid antistoffen in het bloed van een ex-coronapatiënt na verloop van tijd afneemt. Maar volgens virologen zijn andere elementen, zoals het 'geheugen' van het immuunsysteem, belangrijkere graadmeters. Dat 'geheugen' zorgt ervoor dat een mens bij een tweede infectie minder ziek wordt, legde arts, bioloog en viroloog Coretta van Leer-Buter van het UMCG onlangs uit aan NU.nl.

Ook andere virologen zeggen zich nog geen zorgen te maken over de herbesmettingen. Zo is het volgens immunoloog Ger Rijkers van Roosevelt University niet ongewoon dat mensen in een risicogroep een tweede keer in aanraking komen met het virus, zei hij tegen het AD. "Het zou pas zorgwekkend zijn als de tweede besmetting gepaard ging met hele heftige klachten. Maar voor zover ik weet, is dat hier niet het geval."

148 RIVM: 'Herbesmetting met coronavirus geen reden voor beleidswijziging'

'Vaccinaties zullen sowieso herhaald moeten worden'

Er kan van een officiële herbesmetting gesproken worden als het RNA, een genetische code die uniek is voor elke infectie, verschilt met die van een eerdere besmetting. Op die manier wordt uitgesloten dat de virusdeeltjes een overblijfsel zijn van een eerdere besmetting.

Dat er herbesmettingen zijn, betekent niet dat een vaccin niet zal werken, zegt Koopmans. Volgens de viroloog laten de eerste onderzoeken een goed aantoonbare immuunrespons zien. "Je verwacht dat daar een beschermend effect van uitgaat. Maar we weten nog niet hoe goed vaccins gaan werken bij risicopatiënten en ook niet hoelang het beschermende effect zal aanhouden."

Op basis van kennis over luchtweginfecties is het de verwachting dat je niet levenslang beschermd bent. "Je moet er dus sowieso van uitgaan dat die vaccinaties herhaald moeten worden. Hoe vaak dat moet, weten we nog niet. Vooral omdat we nog niet weten hoelang je immuun bent."

Daarnaast betekent een herbesmetting niet dat het virus zodanig muteert dat een vaccinatie niet werkt. "Het virus is gemuteerd, dat doen virussen continu", legt Koopmans uit. "Maar het is tot nu toe niet zodanig veranderd dat vaccins minder gaan werken. Het is wel iets wat we wereldwijd in de gaten houden."