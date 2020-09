Er zijn drie mogelijke oorzaken van de corona-uitbraak van afgelopen juni in een verpleeghuis in Maassluis: contact tussen bewoners, medewerkers die zich in de pauzes niet aan anderhalvemeterregel hielden, en het ventilatiesysteem. Contact wordt gezien als de meest voor de hand liggende oorzaak, maar dat de ventilatie een rol speelde kan niet worden uitgesloten, concludeert GGD Rotterdam-Rijnmond na onderzoek.

Zeventien bewoners en achttien medewerkers van verpleeghuis De Tweemaster raakten in juni besmet. Zes bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Na onderzoek naar de clusters blijkt dat het waarschijnlijk is dat meerdere personen besmet zijn geraakt door een bewoner die op 17 juni hoestte en milde verkoudheidsklachten vertoonde. Hij werd pas na drie tests positief bevonden.

Er werd ook rekening gehouden met een scenario waarin de uitbraak door het personeel is veroorzaakt, doordat het tijdens de pauze's geen mondkapjes droeg en onvoldoende afstand hield. Dat kan na het onderzoek echter niet worden bevestigd of ontkracht.

Dat het ventilatiesysteem een rol speelde, wordt ook niet uitgesloten. "De vondst van een heel kleine hoeveelheid besmettelijk materiaal in het ventilatiesysteem is een aanwijzing dat het virus in de huiskamer aanwezig was en is neergedaald", aldus de onderzoekers. "Of en in hoeverre het ventilatiesysteem een rol heeft gespeeld, is alleen niet meer te achterhalen."

De afgelopen weken was er veel te doen over de ventilatie in De Tweemaster. EenVandaag en de Volkskrant meldden eerder dat in het onderzoek werd geconcludeerd dat de ventilatie een belangrijke rol gespeeld zou hebben, maar dat was volgens de GGD te voorbarig.