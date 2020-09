Frankrijk heeft negentien nieuwe regio's tot zogeheten rode zones bestempeld vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Eerder kleurden Bouches-du-Rhône en de omgeving van Parijs al rood, waardoor lokale autoriteiten de vrijheid kregen om extra maatregelen te nemen.

Bordeaux, Toulouse en Lyon zijn enkele grote steden die getroffen worden. De gehele zuidkust aan de Middellandse Zee kleurt rood, tot aan de grens bij Italië. In het westen gaat het om het departement Gironde, terwijl aan de grens met Spanje Haute-Garonne rood kleurt. Lyon is gelegen in de nieuwe rode zone Rhône.

Lokale overheden in rode zones mogen bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid van inwoners inperken en wegen sluiten om de hoeveelheid verkeer te beperken. Daarnaast kan openbaar vervoer worden stilgelegd en kunnen openbare gebouwen gesloten worden.

Screenshot van de Franse televisie met alle rode zones. (Foto: Franse regering)

Franse rode zones leidden eerder tot aanscherping Nederlands reisadvies

In totaal zijn nu 21 gebieden rood gekleurd. De beslissing van Frankrijk leidt mogelijk tot een nieuw aangescherpt Nederlands reisadvies, aangezien het reisadvies voor Parijs en Bouches-du-Rhône ook vanwege een verhoogde besmettingsgraad werd aangescherpt, nadat zij tot rode zones waren bestempeld.

Voor enkele nieuwe rode zones geldt al een negatief reisadvies in Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de gezondheidssituatie ter plekke onder de loep neemt. "Daarnaast kunnen zware inperkingen van de bewegingsvrijheid reden zijn om het reisadvies aan te scherpen."

De woordvoerder verwijst daarmee naar het oranje reisadvies voor Cyprus. Dat land heeft aangekondigd dat vanaf vrijdag Nederlanders bij aankomst twee weken in quarantaine moeten. Nederland besloot daarom een oranje reisadvies af te geven.

Reproductiegetal in Frankrijk opgelopen tot 1,4; steeds meer positieve tests

De Franse premier Jean Castex vertelde tijdens een televisietoespraak dat extra maatregelen noodzakelijk waren om de oplaaiing van het coronavirus te remmen. Volgens hem is het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel personen besmet worden door één coronapatiënt, opgelopen tot 1,4.

Daarnaast testen steeds meer Fransen positief op het coronavirus. Na de lockdown lag het gemiddelde op 1 procent. In recente weken is dat gemiddelde gestegen tot 3,7 procent, terwijl er fors meer wordt getest. Vorige week nam Frankrijk 664.000 coronatests af, terwijl sinds de start van de pandemie in totaal zes miljoen tetsts zijn afgenomen.

Vooral in de regio Parijs worden nieuwe besmettingen waargenomen, maar ook elders in het land raken (jonge) Fransen besmet met het virus. In de Franse hoofdstad wordt het zeer waarschijnlijk in de gehele stad verplicht om mondkapjes te dragen, zo maakte de premier bekend.

Frankrijk overweegt nieuwe lockdown om uitbraak virus te remmen

Castex benadrukte dat de overheid alle scenario's openhoudt om het virus te stoppen, inclusief een nieuwe lockdown.

De premier vertelde dat momenteel met man en macht gewerkt wordt om ervoor te zorgen Franse ziekenhuizen niet onder druk komen te staan. Daarom moeten kwetsbaren in de samenleving beschermd worden, redeneert Castex.

Hij vraagt Franse ouderen om voortaan extra voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen kinderen meer op te halen van school. Om de bevolking te informeren, start het Franse ministerie van Volksgezondheid komende week met wekelijkse updates over de coronasituatie in het land.