Een op de drie kinderen wereldwijd had door de sluiting van scholen wereldwijd als gevolg van de coronacrisis de afgelopen maanden geen toegang tot onderwijs, blijkt uit onderzoek van UNICEF.

Gemiddeld waren scholen wereldwijd honderd dagen gesloten als gevolg van de coronacrisis. De VN-organisatie stelt dat er wereldwijd 463 miljoen kinderen gedurende die periode niet in staat waren om onderwijs op afstand te volgen.

Daardoor beginnen die leerlingen met een enorme achterstand aan het nieuwe schooljaar nu de scholen wereldwijd weer opengaan.

Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF, vreest voor een "onderwijsramp". "De gevolgen zullen een blijvende uitwerking hebben op de economie en op de ontwikkeling van kinderen wereldwijd."

'Coronacrisis toont kloof tussen arm en rijk in onderwijs'

In het onderzoek werd gekeken naar de situatie van miljoenen huishoudens in honderd verschillende landen. In veel huishoudens bleke essentiële middelen als wifi, een radio, tv of onderwijsmaterialen niet aanwezig te zijn.

Vooral schoolkinderen in Afrika werden hard geraakt. Daar kon bijna de helft van alle scholieren geen onderwijs op afstand volgen. 72 procent van de kinderen die geen thuisonderwijs konden volgen, behoorden tot armere gezinnen.

In rijkere landen is die ongelijkheid nog groter. Van alle kinderen die daar bijvoorbeeld geen online lessen konden volgen, komt 86 procent uit gezinnen met een laag inkomen.