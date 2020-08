Eurocommissaris Phil Hogan heeft woensdag zijn ontslag aangeboden. De Ier kwam in opspraak nadat hij een drukbezocht diner had bijgewoond en daarmee de coronaregels had overtreden.

Hogan was in zijn thuisland aanwezig bij een diner van de Oireachtas Golf Society, een genootschap voor huidige en voormalige Ierse parlementsleden. Bij dat diner, waar zo'n tachtig personen aanwezig waren, werden de coronaregels niet in acht genomen.

Zo werd onderling niet voldoende afstand gehouden. Tevens werd het maximale aantal personen dat in Ierland in dezelfde ruimte mag zijn ruim overschreden.

"Het is duidelijk dat de controverse rondom mijn recente bezoek aan Ierland afleidde van mijn werk als Eurocommissaris", aldus Hogan in een verklaring.

Hij heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zijn ontslag aangeboden, omdat de zaak zijn werk "in de komende, cruciale maanden zou ondermijnen".

De zestigjarige Hogan was sinds 2014 Europees commissaris namens Ierland. Sinds 2019 was hij Eurocommissaris van Handel namens de Europese Commissie.

Onder anderen de Ierse staatssecretaris van Landbouw Dara Calleary was ook bij het diner. Hij legde vrijdag zijn functie neer.