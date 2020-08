Bij vier Nederlandse coronapatiënten is een herbesmetting met het coronavirus vastgesteld, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag aan NU.nl weten na berichtgeving van Business Insider.

Het gaat om patiënten die na een eerdere positieve coronatest opnieuw klachten ontwikkelden en vervolgens weer besmet bleken met het coronavirus, aldus een RIVM-woordvoerder. In maart achtte het instituut de kans nog klein dat iemand twee keer besmet kon raken.

Het RIVM vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over het totale aantal herbesmettingen of eventuele gevolgen voor het coronabeleid.

Dinsdag werd al bekend dat er zeker één herbesmetting in Nederland had plaatsgevonden. Viroloog Marion Koopmans zei tegen de NOS dat een herbesmetting met het virus in de lijn der verwachting lag.

"Luchtweginfecties kunnen twee keer of vaker toeslaan. We weten dat je niet levenslang beschermd bent als je de infectie hebt gehad en dat verwachten we dus ook bij COVID-19", aldus Koopmans.

Ook herbesmettingen in België en Hongkong

Er kan van een officiële herbesmetting gesproken worden als de RNA, een genetische code die uniek is voor elke infectie, verschilt met die van een eerdere besmetting. Zo wordt uitgesloten dat de virusdeeltjes een overblijfsel zijn van een eerdere besmetting, legde de viroloog uit.

Maandag werd de eerste herbesmetting vastgesteld bij een coronapatiënt in Hongkong. Ook in België zijn meerdere herbesmettingen geconstateerd. De herbesmettingen lijken zeldzaam.

In België durven virologen nog niet vast te stellen of de herbesmettingen daadwerkelijk uitzonderlijk zijn. "Het zijn er nu al twee, mogelijk komen er nu meer bij", aldus de Belgische viroloog Marc Van Ranst in gesprek met Belgische media.