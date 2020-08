Het derde steunpakket voor ondernemers dat in oktober ingaat, wordt soberder, maar duurt wel langer, bevestigen Haagse bronnen aan NU.nl na berichtgeving woensdagochtend door het AD en De Telegraaf.

Per 1 oktober loopt het tweede steunpakket af. Bedrijven krijgen nu onder meer een vergoeding voor de loonkosten (NOW-regeling) als zij minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Daar zou direct de grootste verandering zitten. De grens voor omzetverlies wordt verhoogd naar 30 procent.

Ook de hoogte van de loonsubsidie wordt verlaagd. Nu krijgen werkgevers maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed, dat wordt in de voorlopige plannen in stappen verlaagd naar 60 procent.

Op dit moment onderhandelen ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) met werkgevers en werknemers over het noodpakket 3.0.

Het tweede steunpakket heeft een looptijd van vier maanden. De nieuwe maatregelen duren "tot ver in 2021", aldus bronnen in Den Haag.

CPB: Loonsubsidie steeds minder belangrijk

Een lagere NOW-uitkering is onder meer gebaseerd op recente berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). De loonsubsidie was aan het begin van de coronacrisis belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid, maar nu sommige bedrijven langer in de problemen zitten, wordt zoeken naar ander werk belangrijker.

Omscholing en begeleiding naar ander werk kunnen een grote rol gaan spelen tegen werkloosheid, aldus het CPB.

In de eerste twee steunpakketten werden ook zzp'ers geholpen met een bijstandsuitkering (TOZO) en kregen ondernemers een vergoeding voor misgelopen inkomsten (eerst TOGS, later TVL). Deze hulp wordt in grote lijnen ook in het derde pakket opgenomen.

Naar verwachting wordt het derde steunpakket eind deze week en anders begin volgende week gepresenteerd.