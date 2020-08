Voor de tweede keer in negen dagen tijd heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Frankrijk en Spanje aangescherpt. Vakantiereizen naar het laatstgenoemde land, dat al grotendeels oranje was gekleurd, worden nu helemaal afgeraden. Ook wordt inmiddels geadviseerd meer streken in het zuiden en midden van Frankrijk te mijden. Hoe ernstig is de situatie in beide landen?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de verhoogde besmettingsgraad in beide landen als reden voor de aanpassing. Daar valt wat voor te zeggen.

Zo telt Spanje sinds het begin van deze maand bijna 90.000 nieuwe besmettingen, waarvan bijna 20.000 in het afgelopen weekend. Het totale aantal gevallen is inmiddels de 400.000 gepasseerd. Met een gemiddelde van ruim 3.700 nieuwe besmettingen per dag worden grotere stijgingen gemeld dan tijdens de eerste besmettingsgolf.

Ook in Frankrijk kwamen er in de laatste weken dagelijks enkele duizenden besmettingen bij. In de afgelopen week noteerde het land drie keer een grote dagelijkse stijging.

Heel Spanje op oranje, Frankrijk slechts deels

Doordat in alle Spaanse regio's de besmettingsgraad stijgt, wordt het land in zijn geheel afgeraden. Dat geldt niet voor Frankrijk. Het ministerie is slechts negatief over vijf Franse gebieden: Parijs, Bouches-du-Rhône, Sarthe, Hérault en Alpes-Maritimes (Zee-Alpen).

In Frankrijk voldoen regionale verboden doordat het gros van de besmettingen wordt geconstateerd op enkele plekken, zoals het naturistenoord Cap d'Agde. Duizenden toeristen trekken jaarlijks naar de kustplaats, waar zij zonder kleding bioscopen, supermarkten en andere gelegenheden kunnen bezoeken. In één week zijn er 150 besmettingen vastgesteld, terwijl nog op de uitslag van 310 coronatests wordt gewacht. Het reisadvies voor de desbetreffende provincie (Hérault) is dan ook aangescherpt.

Hoe ernstig is de situatie in Spanje en Frankrijk?

Vooral in Spanje is de situatie verslechterd. Behalve het aantal besmettingen steeg ook het aantal ic-opnames (90) en verdubbelde het aantal ziekenhuisopnames (1.407) in een week tijd. Inmiddels zijn bijna 5.500 bedden bezet door coronapatiënten.

In dezelfde periode daalde opmerkelijk genoeg het aantal gemelde sterfgevallen, maar volgens Spaanse gezondheidsautoriteiten worden die cijfers nog gecorrigeerd.

Franse ziekenhuizen merken nog niet veel van het toenemende aantal besmettingen. Om en nabij de vijfduizend ziekenhuisbedden zijn bezet door coronapatiënten. Vierhonderd van hen worden behandeld op intensivecareafdelingen. Die aantallen zijn al een maand vrij stabiel, schreef persbureau Reuters eerder.

Mogelijk komt dat doordat de recente besmettingen worden geconstateerd bij de relatief minder kwetsbare groep van personen tot veertig jaar. Het gaat om vier keer zoveel gevallen als onder 65-plussers.

Frankrijk intensiveerde recentelijk het testbeleid. In de afgelopen week werden 664.000 coronatests afgenomen, waarmee het totale aantal tot boven de zes miljoen uitkwam.

Gezondheidsautoriteiten zien scherpte bij bevolking afnemen

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran wijt de stijging aan de niet-naleving van coronamaatregelen. Frankrijk heeft lokale autoriteiten extra bevoegdheden gegeven om uitbraken in te dammen. De mondkapjesplicht zou echter niet altijd even goed worden nageleefd en er zouden massaal privéfeesten georganiseerd worden.

Spaanse autoriteiten hebben een vergelijkbare trend gesignaleerd. Die proberen het sociale leven opnieuw te ontregelen. In diverse regio's worden inwoners gesommeerd zoveel mogelijk binnen te blijven, terwijl de regio's Murcia en Catalonië het samenscholingsverbod aanscherpten tot een maximum van respectievelijk zes en tien personen.

Dat het gevecht tegen het coronavirus in Spanje pas net is begonnen, onderstreepte premier Pedro Sánchez dinsdagmiddag tijdens een persconferentie. Hij geeft regionale regeringen extra bevoegdheden en de mogelijkheid om de noodtoestand af te kondigen. Daarnaast wordt het leger ingezet om het bron- en contactonderzoek te verbeteren, omdat volgens critici steken worden laten vallen.

"We kunnen de pandemie niet opnieuw de controle over ons leven geven. Dit is het moment om de tweede besmettingsgolf te stoppen", aldus de Spaanse premier.