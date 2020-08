Er zijn vorige week 3.588 Nederlanders positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de wekelijkse update. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames nam toe naar 84, terwijl het aantal gemelde doden verdubbelde (32).

Bij de vorige wekelijkse update ging het om 4.013 nieuwe besmettingen, vijftig ziekenhuisopnames en zestien sterfgevallen. Daarnaast werden bijna 52.000 Nederlanders besmettelijk geacht; het nieuwe aantal is nog niet bekend.

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden: sommige patiënten worden pas later gemeld. Ook ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Vorige week werden ruim 140.000 coronatests afgenomen, maakten de GGD's eerder bekend. Dat zijn 38.000 tests meer dan in de week daarvoor. Het percentage mensen dat positief testte, daalde met één procentpunt naar 2,5.

Sinds vorige week nieuwe dringende adviezen en aangepaste quarantaine

De afgelopen week stond in het teken van een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge. De beleidsmannen gaven het dringende advies om geen privéfeesten, buurtborrels en familiebijeenkomsten meer te organiseren. In het uiterste geval zijn zes gasten welkom.

Ook werd het advies om zoveel mogelijk thuis te werken voor onbepaalde tijd verlengd en werd de quarantaineperiode ingekort van veertien tot tien dagen. Door mensen te vragen om een kortere periode binnen te blijven, zou de maatregel beter nageleefd worden. Daarnaast vertonen negen op de tien patiënten al klachten in die periode.

De kersverse quarantainemaatregelen gelden sinds dinsdag ook voor reizigers die naar Spanje of bepaalde Franse regio's zijn afgereisd, terwijl eerder al een negatief reisadvies werd uitgebracht voor het Verenigd Koninkrijk. Bij terugkomst uit dat land hoeven Nederlanders echter niet in quarantaine.