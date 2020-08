Bij een Nederlandse coronapatiënt is een herbesmetting met het virus vastgesteld, zegt viroloog Marion Koopmans maandag tegen de NOS. Het zou gaan om een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem. Ook in België zou iemand voor de tweede keer zijn besmet.

Koopmans benadrukt dat het voorkomen van een herbesmetting met het virus in de lijn der verwachting lag. "Luchtweginfecties kunnen twee keer toeslaan, of vaker. We weten dat je niet levenslang beschermd bent als je de infectie hebt gehad en dat verwachten we dus ook bij COVID-19", zegt Koopmans tegen de NOS.

Er kan gesproken worden van een officiële herbesmetting als het RNA, een genetische code die uniek is voor elke infectie, verschilt met die van een eerdere besmetting. Zo wordt uitgesloten dat de virusdeeltjes een overblijfsel zijn van een eerdere besmetting, legt de viroloog uit.

Een eenduidige verklaring hoe de patiënten opnieuw besmet konden raken, is er nog niet. Mogelijk kan de hoeveelheid aangemaakte antistoffen door een patiënt een rol hebben gespeeld bij een herbesmetting. Zo is uit donorbloed van coronapatiënten gebleken dat mensen met heftigere klachten, vaak meer antistoffen opbouwden dan mensen met milde klachten. Daarnaast is het ook nog niet vastgesteld hoe lang de opgebouwde antistoffen bescherming bieden tegen een volgende infectie, zegt Koopmans.

Ook in België is een herbesmetting gemeld, zei viroloog Marc Van Ranst maandagavond in het televisieprogramma Terzake van de Vlaamse omroep VRT. Volgens Van Ranst gaat het om een vrouw met milde klachten die drie maanden na de eerste besmetting een "tweede opstoot" kreeg. Van Ranst benadrukt dat het waarschijnlijk om uitzonderingen gaat, "we hebben er nog niet veel gezien".

Herbesmetting voor het eerst wetenschappelijk aangetoond in Hongkong

Maandag bevestigden onderzoekers in Hongkong voor het eerst een tweede besmetting met het coronavirus. Hoewel er eerder op meerdere plekken in de wereld een mogelijke herbesmetting werd gemeld, is het nu voor het eerst wetenschappelijk aangetoond.

Volgens de onderzoekers gaat het om een "schijnbaar jonge en gezonde patiënt" bij wie een tweede besmetting 4,5 maanden na het eerste geval werd vastgesteld. Het virusmateriaal van zijn tweede besmetting in augustus bleek af te wijken van het virusmateriaal dat hij bij zich droeg tijdens zijn eerste besmetting in april.

De ontdekking lijkt erop te wijzen dat immuniteit na een coronabesmetting bij sommige patiënten maar een paar maanden duurt.