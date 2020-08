Twee mannen hebben maandag een celstraf van acht weken en een taakstraf opgelegd gekregen voor hun aandeel in het grimmig verlopen coronaprotest in Den Haag van vorige week donderdag. De politierechter noemde hun gedrag "buiten alle proporties".

Een van de verdachten, een 39-jarige man uit het Groningse Wildervank, keerde zich met een groep anderen tegen agenten in burger toen de politie een relschopper wilde oppakken.

Hij gooide hierbij zand en grind in het gezicht van agenten. "Uw gedrag was absoluut onacceptabel. Dat u bij aanhouding een steen in uw rugtas had, geeft ook aan dat u uit was op rellen", aldus het Openbaar Ministerie (OM).

"Dit moet ophouden. Onder andere door uw gedrag dreigt het recht op demonstraties beperkt te worden en dat kan niet de bedoeling zijn", aldus de snelrechter.

De andere man, een 45-jarige Leidschendammer, schopte een fiets tegen een politieagent. De agent liep hierbij letsel aan zijn been op. Op zitting bood hij zijn excuses aan. Deze verdachte kreeg een taakstraf van 150 uur opgelegd.

Bij de ongeregeldheden van donderdag zijn drie agenten gewond geraakt. Acht demonstranten zijn opgepakt.