De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) hebben de afgelopen week 140.432 coronatests afgenomen, een stijging van zo'n 40 procent ten opzichte van voorgaande weken. Het percentage geteste personen dat een positieve testuitslag krijgt, is met 1 procentpunt gedaald naar 2,5 procent.

In de voorgaande weken lag dat percentage rond de 3,5 procent, terwijl het eind juli nog om 1 tot 2,3 procent ging.

Het percentage van deze week kan overigens nog iets opschuiven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag namelijk pas het officiële aantal bevestigde besmettingen van vorige week bekend. Tot dusver maakte het RIVM melding van 3.552 nieuwe ziektegevallen in de afgelopen week.

Sinds in juni het testbeleid is verruimd, zijn nu meer dan een miljoen Nederlanders getest op het coronavirus. In totaal zijn 1.018.023 tests afgenomen.

Afgenomen coronatests en percentage positieve testen: 27 juli - 2 augustus: 101.905 tests, waarvan 2.588 een positieve uitslag kregen (2,5 procent)

3 - 9 augustus: 98.978 tests, waarvan 3.466 positief (3,5 procent)

10 - 16 augustus: 102.487 tests, waarvan 4.036 positief (3,6 procent)

17 - 23 augustus: 140.432 tests, waarvan +- 3.552 positief (2.5 procent)

Bij de cijfers van vorige week gaat het om een voorlopige schatting, gezien officiële cijfers dinsdag volgen

Drukte bij teststraten neemt toe: 'Laat je alleen testen bij klachten'

Door de drukte bij de teststraten benadrukken het ministerie voor Volksgezondheid en de GGD's maandag nogmaals dat coronatests afgenomen moeten worden bij mensen die klachten hebben.

Volgens het ministerie staan de teststraten onder druk door de toenemende belangstelling voor coronatests. De GGD GHOR schreef dit weekend al op Twitter dat een testafspraak mogelijk een dag later was door de drukte. In sommige regio's werden 60 procent meer tests afgenomen dan in voorgaande weken.

Beide partijen verwachten dat de komende tijd wekelijks nog meer coronatests worden afgenomen, vanwege het toenemende aantal luchtwegklachten in het najaar. "De capaciteit binnen de testketen wordt verder uitgebreid met het oog op de verwachte groei", aldus het ministerie.

Waar noodzakelijk wordt gekeken hoe het verruimde testbeleid effectiever kan worden ingezet. Zo wordt onderzocht hoe effectief het is om reizigers die terugkeren uit oranje of rode gebieden per direct te laten testen op het coronavirus.