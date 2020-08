Het ministerie voor Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies voor heel Spanje en drie Franse regio's vanaf dinsdag 0.00 uur aan naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) vanwege de verhoogde besmettingsgraad. Het gaat om de Franse regio's Sarthe, Hérault en Alpes-Maritimes (Zee-Alpen).

Daarnaast gaat voor Monaco een oranje reisadvies gelden. Dit geldt ook voor de Schotse stad Aberdeen.

Het is de tweede keer in tien dagen tijd dat het advies voor reizen naar Frankrijk aangepast wordt. Eerder werd al afgeraden om af te reizen naar de Franse hoofdstad Parijs en de zuidelijke vakantiestreek Bouches-du-Rhône. Ook Nice, waar komende zaterdag de Tour de France begint, valt onder het departement Alpes-Maritimes.

Frankrijk meldde in de laatste dagen vrijwel ieder etmaal 4.500 tot 4.900 nieuwe besmettingen. Dat zijn grotere aantallen dan het gros van de stijgingen bij de eerste besmettingsgolf. Dagen met meer dan 4.500 besmettingen waren "vrij zeldzaam" in het land, schreef persbureau Reuters eerder.

Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen zijn niet zo hard gestegen. In de laatste weken zijn in Frankrijk dagelijks gemiddeld zo'n tien coronapatiënten overleden, terwijl per dag enkele tientallen besmette personen opgenomen zijn.

Momenteel zijn om en nabij de vijfduizend Franse ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten. Bijna vierhonderd van hen worden behandeld op intensivecareafdelingen. In totaal telt Frankrijk 280.000 bevestigde besmettingen en meer dan 30.000 overleden coronapatiënten.

Gezondheidsminister: Stijging niet alleen door strakker testbeleid

Volgens de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran worden nieuwe besmettingen vooral gesignaleerd bij personen tot veertig jaar. Deze leeftijdsgroep zou vier keer zoveel besmettingen tellen als 65-plussers. Veel jongere geïnfecteerden zouden weinig tot geen symptomen vertonen.

Véran benadrukt dat de recente stijging niet volledig samenhangt met een intensiever testbeleid. Volgens de minister worden de coronamaatregelen in Frankrijk niet altijd even goed nageleefd. Véran zegt dat binnenkort nieuwe maatregelen worden aangekondigd.