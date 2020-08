Wie Oostenrijk binnen wilde rijden vanuit Slovenië stond zaterdagavond en de daaropvolgende nacht tot twaalf uur in de file, melden Oostenrijkse media zondag. Door verscherpte controles vanwege het coronavirus was het een chaos aan de grens. Inmiddels zijn de regels versoepeld en is de vertraging nog 'maar' een uur, meldt de ANWB.

De aanscherping heeft te maken met het toenemende aantal coronabesmettingen in Kroatië. Sinds zaterdag werden niet alleen de voertuigen van Oostenrijkers, maar van iedereen die Oostenrijk binnen wilde komen, gestopt. Daarbij werden de inzittenden gecontroleerd en hun paspoorten gekopieerd, aldus Oostenrijkse media.

Wie in Kroatië was geweest, werd gevraagd zonder tussenstop door te rijden naar het thuisland. Oostenrijkers werden verzocht in thuisquarantaine te gaan.

Vooral automobilisten bij de Karawankentunnel werden hard getroffen, met in de nacht van zaterdag op zondag tientallen kilometers file aan Sloveense zijde. Het Rode Kruis deelde water uit.

Het stadsbestuur en ministerie besloten kort voor 5.00 uur dat de grenscontroles alweer werden opgeheven voor niet-Oostenrijkers. Daarop namen de files langzaam af.