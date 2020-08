Op advies van de GGD is een groep van ongeveer vijftig inwoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Delfzijl in quarantaine geplaatst vanwege een corona-uitbraak.

De inwoners zijn in quarantaine geplaatst in het binnenkort te openen asielzoekerscentrum in Musselkanaal, meldt Veiligheidsregio Groningen. Zij mogen het terrein voor een periode van maximaal zeventien dagen niet verlaten.

Bij 29 asielzoekers van het azc in Delfzijl is een coronabesmetting vastgesteld. Elf van hen zijn inmiddels hersteld. Om te voorkomen dat er verdere verspreiding plaatsvindt, worden zij samen met hun huisgenoten gescheiden van andere, gezonde asielzoekers.

Er worden hekken geplaatst om besmettingen buiten het terrein te voorkomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ziet erop toe dat alle zaken als eten, drinken en medische zorg, worden geregeld.

De GGD heeft verschillende azc-medewerkers en ongeveer 125 bewoners getest op COVID-19. Geen van de medewerkers testte positief.