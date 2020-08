In Duitsland is zaterdag het grootste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds eind april gemeld. Het Robert Koch-Institut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM, rapporteerde in de laatste 24 uur 2.048 nieuwe besmettingen.

Het totale aantal corona-infecties komt daarmee uit op 232.082. In Duitsland overleden in de afgelopen 24 uur zeven mensen aan de gevolgen van het virus. Dat brengt het totale aantal COVID-19-doden in Duitsland op 9.267.

Het is de eerste keer sinds 23 april dat het aantal nieuwe infecties op één dag weer boven de tweeduizend uitkomt. In de laatste zeven dagen zijn er vooral in de deelstaten Hessen en Beieren veel besmettingen waargenomen.

Duitsland ziet net als veel andere Europese landen de laatste weken opnieuw een toename van het aantal coronabesmettingen. Volgens het RKI is de toename toe te schrijven aan het grote aantal terugkerende vakantiereizigers en mensen die thuis bijeenkomsten organiseren, zoals feestjes. Ook werden clusters in verpleeghuizen, asielcentra, slachterijen en religieuze gebouwen gerapporteerd.

Duitse reizigers die terugkeren uit risicolanden moeten zich sinds begin deze maand verplicht laten testen op het coronavirus. Personen die een test weigeren, riskeren een boete tot 25.000 euro.