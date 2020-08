Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben het land de laatste weken meerdere keren gewaarschuwd via persconferenties voor het stijgend aantal coronabesmettingen. Als we niet oppassen zijn strengere maatregelen weer nodig. Maar het toenemend aantal besmettingen is (nog) niet terug te zien in de ziekenhuiscijfers. Hoe komt dat? En kunnen we dat nog verwachten?

"Het aantal ziekenhuisopnames loopt achter op het aantal besmettingen", legt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, nog maar eens uit.

Hij heeft het de afgelopen maanden vaak verteld. Tussen het moment dat iemand besmet raakt en ziek wordt kan een week zitten. Vervolgens kan het ook nog ruim een week duren voordat iemand zo ziek is dat diegene ziekenhuiszorg nodig heeft. En het verblijf in het ziekenhuis kan vervolgens een aantal weken duren.

En dus fungeert het aantal ziekenhuisopnames dus als een soort achteruitkijkspiegel, waarin je kunt aflezen hoeveel besmettingen er drie tot vier weken geleden waren.

Jongeren komen niet snel in ziekenhuis met corona

Maar er is meer. Van het aantal positieve tests die het RIVM vrijdag rapporteerde is de helft tussen de twintig en veertig jaar. Nog eens 13 procent is tussen de nul en twintig jaar. Een groot deel van het aantal nieuwe besmettingen doet zich dus voor bij een groep die over het algemeen niet snel in het ziekenhuis komt met coronaklachten.

Volgens Frits Rosendaal, hoogleraar Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is voor een jongere de kans dat die vanwege corona in het ziekenhuis moet worden opgenomen "zeker tien maal minder", al hangt het af van de leeftijd hoeveel kleiner die kans precies is.

Rosendaal voegt daaraan toe: "De vraag is of het aantal opnames laag blijft, of alleen achterloopt, namelijk tot de jongeren hun ouders hebben besmet."

"Als je dat weet te voorkomen kun je meer besmettingen hebben, zonder dat het tot ziekenhuisopnames leidt", aldus Kuipers.

Kuipers, ook bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC, weet van collega's in Europa dat ook daar het aantal ziekenhuisopnames vooralsnog achterblijft bij het aantal besmettingen. "We zien hetzelfde beeld in Berlijn, Parijs en Stockholm."

Andere groep wordt getest op virus

Volgens Rosendaal is het ook een belangrijk verschil dat nu een andere groep getest wordt dan in het voorjaar. "In maart testten we alleen de mensen die ernstig ziek waren en eigenlijk ook altijd opgenomen moesten worden. Nu worden mensen getest met lichte klachten."

"De cijfers waren totaal niet te vergelijken, want toen testten we alleen het topje van de ijsberg", aldus Rosendaal. Die ijsberg was volgens de LUMC-hoogleraar ongeveer vijftig keer zo groot als het topje.

Het aantal positief geteste mensen per dag mag dan wel even hoog liggen als half maart, tussen het geschatte aantal besmettelijke personen in maart en nu zit nog een groot verschil. Op het hoogtepunt eind maart waren dat er naar schatting 270.000, nu zijn dat er ruim 51.000.

'Aantal besmettingen moet dalen'

Volgens Kuipers kan de zorg het nu nog goed aan, maar moet het aantal besmettelijke personen wel snel stabiel blijven of dalen. "Een gelijkblijvend aantal besmettelijke mensen is prima op te vangen. Ook op de lange termijn. En als dat niet gebeurt verwacht ik over twee, drie weken nog niet direct problemen."

"We moeten alleen zorgen dat het aantal besmettelijke personen niet elke week verdubbelt. Want als dat gebeurt hebben we nog maar een paar stappen in dat verdubbelingsproces te zetten voor we weer aan de 250.000 zitten. Die stijging moet binnen een paar weken stoppen."